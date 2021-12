Kinder freuten sich über die Nikolaus-Darbietung

Unterschüpf. Den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern wurde in Kooperation mit der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis und der Kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim in der Schule im Schloss Unterschüpf – Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum – Förderschwerpunkt Sprache eine vorweihnachtliche Nikolaus-Darbietung beschert.

Unter der Leitung von Matthias Götzelmann, Lehrer an der Kaufmännischen Schule und gleichzeitig Vorsitzender des Sportkreises Tauberbischofsheim und dem Sportkreisjugendreferenten Michael Geidl, gestalteten die Schüler und Schülerinnen der Kaufmännischen Schule mit Unterstützung der Sportjugend einen Vortrag zum Thema „wo kommt denn der richtige Nikolaus überhaupt her“. Gerade in Zeiten von Corona rief dieser kurze inklusive Programmpunkt große Begeisterung bei allen Anwesenden hervor.

Die Schulleiterinnen Sabine Behrens-Horvath und Stefanie Buck-Neuhäuser hießen in der Begrüßungsansprache alle Beteiligten willkommen. Sie freuten sich sehr darüber, dass gerade in Zeiten von Corona, mit solch niederschwelligen Angeboten, die Kinder kurz den Alltag vergessen können – das machten sie in ihrer Ansprache deutlich.

In einem einstudierten Dialog erklärten die drei Freiwilligen der Sportjugend spielerisch die Herkunft des richtigen Nikolauses. Die SchülerInnen aus Unterschüpf zeigten sich sehr interessiert, wurde doch diese Thematik im Vorfeld der Veranstaltung im Unterricht ausgiebig behandelt. Auch die TeilnehmerInnen der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim hatten sich für dieses Projekt intensiv damit befasst. Daher kamen sie mit den Schülern der Schule in Unterschüpf schnell in Kontakt und es entwickelten sich intensive Gespräche. Das Wichtigste kam natürlich zum Schluss: Jeder Teilnehmer erhielt selbstverständlich ein Geschenk vom „richtigen“ Nikolaus aus seinem Sack. Alle Beteiligten zeigten sich beeindruckt von der gelungenen Inklusionsarbeit. Die komplette Veranstaltung wurde selbstverständlich nach den aktuell geltenden Corona-Regeln durchgeführt.

