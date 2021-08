Keinerlei Veränderungen in der Vorstandsmannschaft

Boxberg. Was lange geplant war, wurde nun umgesetzt – die Mitgliederversammlung des Vereins „Akzente“. Vorsitzende Ilona Wild zeigte mit einer gelungen Power-Point-Präsentation die Arbeit des Vereins in den vergangenen zwei Jahren. Herausragende Highlights waren das erste Boxberger Kulturen Fest, das Sonntagscafé mit Lesungen in Mundart und die Pflanzenbörse im Innenhof des Medien- und Kulturzentrums.

Vor allem das Kulturenfest kurz vor dem ersten Lockdown war ein riesiger Erfolg – knapp 300 Besucher kamen und brachten kulinarisches aus allen Ländern mit. Viele Vereine, Kindergärten sowie „Toneart“ hatten zum Gelingen beigetragen, und die Beiträge reichten von Kinderschminken über Tanzen traditionell, afrikanisch und orientalisch bis hin zum gemeinsamen Singen sowie Feuerwehrauto fahren, Steckbriefe von Besuchern aus 20 Nationalitäten lesen, Cocktails trinken und dem gemeinsamen Miteinander.

Die Pflanzenbörse, der grüne Akzent, fand im Oktober 2020 im Freien statt und zog Menschen aus nah und fern an. Fleißig wurden Blumen und Pflanzen ausgetauscht und Insidertipps gegenseitig erteilt. Gelungen ergänzt wurde das Ganze noch mit Medien rund um den Garten. An diesem Tag wurden auch zum ersten Mal die „Akzente“-Poloshirts vom Vorstand getragen.

Gardis Jacobis-Schoof berichtete über das Generationennetzwerk (GNW, das innerhalb von „Akzente“ seine Arbeit selbständig führt. Vieles im GNW und auch bei „Akzente“ wurde aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt, aber einiges fand dann doch statt, so der Vortrag „Abzocke Enkeltrick“ von der Polizei und bis März 2020 die PC-Kurse mit der Realschule. In den Startlöchern steht der „Treff-Tisch“, der immer mittwochs nachmittags stattfinden soll mit wechselnden Gesprächspartnern.

Großes Engagement gewürdigt

Nach der Vorstellung der Vereinsarbeit folgten die Wahlen. Erstmals fungierte Bürgermeisterin Heidrun Beck als Wahlleiterin und zeigte sich angetan von der vielfältigen Arbeit von „Akzente“. Sie brachte Grüße der Stadt Boxberg mit und bedankte sich für das große Engagement. Die Wahlen leitet sie souverän und schnell stand fest, dass der alte Vorstand der neue Vorstand ist. Das heißt Ilona Wild und Vera Herzog sind wieder Vorsitzende und Stellvertreterin, Sabine Öchsner ist Kassenführerin, Iris Beyer verwaltet die Kasse und Gardis Jacobus-Schoof und Martina Rauch unterstützen den Verein als Beisitzerinnen. Helmut Schoof und Barbara Herold sind die Kassenprüfer.

Der Klimapilgerweg am 12. September und die Pflanzenbörse am 16. Oktober im Innenhof des Medien- und Kulturzentrums wurden als Ausblick vorgestellt. Beide Veranstaltungen werden im Freien durchgeführt, man ist zuversichtlich, dass man sie durchführen kann. Weitere Aktionen wie Sonntagscafe oder indischer Abend wird man abhängig von der Entwicklung der Pandemie machen.

Aber auf jeden Fall soll das Thema „Nachhaltigkeit“ in allen Varianten in Zukunft eine große Rolle spielen. Sollten sich hierfür Mitstreiter finden, würde sich der Verein sehr über Zuwachs freuen. Neu seit Juli gibt es jeden Freitag um 18.30 Uhr Stell-Dart im Mehrzweckraum mit Marcel Schmitt und Daniel Schulisch. Sie freuen sich über neue Spieler jeglichen Alters.