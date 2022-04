Kein Maimarkt in Boxberg

Boxberg. „Leider kann auch in diesem Jahr unser Boxberger Maimarkt erneut nicht stattfinden“, teilen Bürgermeisterin Heidrun Beck und Marktmeister Roland Throm auf Nachfrage unserer Zeitung schriftlich mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Normalerweise würden wir nun in den Vorbereitungen für den Maimarkt stecken“, erklären die Rathaus-Chefin und der Marktmeister der Öffentlichkeit, „damit wir an Christi Himmelfahrt mit dem Bieranstich den Startschuss für vier bunte und fröhliche Festtage geben könnten“. Doch auch 2022 wird es das traditionelle Volksfest nicht geben. Leider, so heißt es von den Verantwortlichen, ließen die hohen Corona-Fallzahlen auch in diesem Jahr die Veranstaltung nicht zu. „Wir bedauern diese Entwicklung sehr.“ Gerne hätte man „ein fröhliches und unbeschwertes Volksfest gefeiert“.

2023 soll es ein Wiedersehen auf dem Messegelände geben. „Dann bei der neuen Boxberger Maimesse, die ab 2023 unter einem neuen Konzept laufen wird“, so Beck und Throm abschließend in ihrer öffentlichen Erklärung. sabix

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2