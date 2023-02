Katholische St. Kilianskirche in Unterschüpf erstrahlt in neuem Glanz

Unterschüpf. Ein besonderes Ereignis wird es für die katholischen Christen sein, wenn sie ab diesen Sonntag, 5. Februar, in ihrer St. Kilianskirche in Unterschüpf wieder ihren Gottesdienst nach knapp zehnmonatiger Renovierung feiern dürfen. Die Kirche wird in einem feierlichen Gottesdienst um 10.30 Uhr mit anschließendem Stehempfang wieder ihrer Bestimmung übergeben.

Bereits vor zehn Jahren hatte der damalige Pfarrgemeinderat die Renovierung ins Auge gefasst. Die Vorplanungen durchliefen viele Instanzen bis zur Genehmigung, so dass endlich im April 2022 mit den Arbeiten begonnen werden konnte.

Ein Bauausschuss wurde eingerichtet, der zusammen mit den beiden Stiftungsräten Dörthe Braun und René Remar, von nun an die Umbaumaßnahme nicht nur vor Ort mit überwachte, sondern auch tatkräftig unterstützte. Mitglieder im Bauausschuss waren: Volker Beer, Gabriele Blank, Winfried Maluck, Kerstin Rieger, Richard Spaag und Leo Winkler.

Das Erzbischöfliche Bauamt mit Hanno Roters sowie die Verrechnungsstelle Walldürn hatten hier ein gewaltiges Wort mitzureden, sei es mit Blick auf die Baumaßnahme als auch im Besonderen auf die Kosten.

Mit einer feierlichen Andacht am Ostermontag und einer anschließenden Prozession wurden die liturgischen Gegenstände in das benachbarte Pfarrhaus gebracht, in dem ab diesem Zeitpunkt auch die werktäglichen Gottesdienste während der Zeit der Renovierung gefeiert wurden.

Bereits am Dienstag nach Ostern wurde mit den „Abrissarbeiten“ begonnen. Viele junge Leute sowie erfahrene Rentner und Frauen gingen ans Werk. Bänke und Heizungsrohre, die in die Jahre gekommenen waren, wurden ausgebaut, ebenso die Orgel. Nach fünf Tagen glich der komplette Kirchenraum einem einzigen Rohbau.

Fußboden entfernt

Die härteste Arbeit der freiwilligen Helferinnen und Helfer war allerdings der Fußboden, der aufgrund einer neuen Heizungs- und Elektroinstallation total entfernt werden musste. Hier musste mit Presslufthämmern hart gearbeitet werden. Die Freiwilligen arbeiteten Hand in Hand, der entstandene Bauschutt wurde sofort entsorgt, damit die Baustelle begehbar wurde für die Firmen, die teilweise auch mit größerem Gerät in der Kirche zum Einsatz kamen..

Dank der guten Planung des Architekturbüros „Überbau“ mit Blesch und Scheuermann aus Boxberg und der termingerechten Durchführung aller an der Renovierung beteiligten Firmen blieb man im Zeitfenster. In der Bauphase wurden die Elektroarbeiten, sowie die Heizung erneuert, der Ort des Taufsteins verändert und nach vorne zentral im Altarraum angebracht, um inmitten der gesamten Kirchengemeinde diese schöne Zeremonie eines Täuflings zu feiern. Im Besonderen zu erwähnen, war der Einbau einer neueren Orgel. Ein Win-Win Geschäft zwischen der Pfarrgemeinde St. Kilian Unterschüpf und dem Erzbischöflichen Studienheim St. Michael in Tauberbischofsheim, hier die dazugehörige Kapelle samt Orgel durch den Verkauf entweiht wurde.

Finanziell war dies eine wesentliche Erleichterung für das Budget der St. Kilianskiche, denn die Erzbischof-Bernhard-Stiftung, hatte zusammen mit dem Ordinariat einen Zuschuss genehmigt, der nun für die Gesamtkosten der Orgel reichte. Letzte Woche wurde sie von Orgelbau Lutz, Feuchtwangen, eingebaut und intoniert, so dass sie nun ein besonderes Klangerlebnis in der Kirche erzeugt.

Ebenso konnte die Kirchengemeinde einiges an Mittel durch die vielen Arbeitseinsätze der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern einsparen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 700 000 Euro. Hierbei durch Zuschüsse aus dem Baufonds des Ordinariats und den vorhandenen Eigenmitteln alles bis auf 220 000 Euro gedeckelt ist. Eine stolze Leistung, so die Verantwortlichen rund um den Finanzhaushalt.

Die Baumaßnahme konnte im Großen und Ganzen im geplanten Zeitrahmen durchgeführt werden. Die großen Arbeiten sind nun am Tag des offiziellen Wiedereinzugs wesentlich abgeschlossen. Mit dem feierlichen Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr freuen sich die Unterschüpfer wieder auf „ihre“ Kirche, obwohl sie sich auch immer als Gäste in den Nachbargemeinden der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn willkommen gefühlt haben. wahe