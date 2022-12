Kanalsanierung und Neubau eines Regenüberlaufbeckens in Unterschüpf

Boxbefrg/Oberschüpf. Großes Publikumsinteresse fand die letzte Sitzung des Boxberger Gemeinderates im Jahr 2022 am Montagabend im Oberschüpfer Schlosskeller. Neben dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023, den Forstdirektorin Marieke Plate gemeinsam mit den Revierförstern Alisa Baier und Frank Löffler vortrug, wurde die Auftragsvergabe für den Bau eines Regenüberlaufbeckens und die Sanierung der Kanalisation im Bereich Frankenstraße/Mühlbergstraße in Unterschüpf einstimmig beschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heidrun Beck zieht positive Bilanz

Bürgermeisterin Heidrun Beck nutze die Zusammenkunft für einen kurzen Rückblick auf die Arbeit des ausklingenden Jahres 2022. Das Gremium habe, trotz teilweise unterschiedlicher Betrachtung der Sachverhalte und aller „Ecken und Kanten“ immer das Wohl der Gesamtgemeinde im Auge behalten und letztlich auch viel für die Stadt Boxberg mit ihren 13 Stadtteilen erreicht. In gemeinsamer Verantwortung habe der Gemeinderat zusammen mit den Mitarbeitern der Verwaltung stets das Ganze gesehen. Dafür bedankte sich die Rathauschefin bei allen Mitgliedern des Gremiums und auch bei ihren Mitarbeitern. Beim Blick in die Zukunft meinte Heidrun Beck: „Die kommenden Jahre werden auch für Boxberg nicht einfacher“.

Einschlag von 6000 Festmetern

Nach einer allgemeinen Betrachtung der Situation auf dem Holzmarkt gingen Forstdirektorin Marieke Plate und die beiden Revierförster Alisa Baier und Frank Löffler auf den Vollzugsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2023 im Boxberger Stadtwald ein, den das Kreisforstamt in Tauberbischofsheim erstellt hat. Dieser Plan sieht bei einem Einschlag von 6000 Festmetern einen Überschuss im Verwaltungshaushalt von 17 600 Euro vor. Den Einnahmen von insgesamt 453 200 Euro stehen Ausgaben von 437 100 Euro gegenüber. Größter Posten auf der Einnahmenseite sind die Erlöse aus der Holzernte mit 420 000 Euro. Auf der Ausgabenseite schlagen vor allem die Betriebssteuern und Beiträge mit 89 000 Euro, die Löhne für Waldarbeiter mit 176 600 Euro, die Kosten für Kulturen mit 30 000 Euro und die Erschließungsmaßnahmen mit 12 000 Euro zu buche.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Eigenbetrieb Wald „Uns graust es vor dem Frühjahr“ Mehr erfahren Blick in die Geschichte Gemeindezusammenschluss zu Boxberg stand 1972 auf des Messers Schneide Mehr erfahren Geistig erstaunlich fit Maria Wilhelm feierte ihren 108. Geburtstag Mehr erfahren

Bereits bei der Waldbegehung im Oktober wurden Bürgermeisterin Heidrun Beck und die Stadträte von der Forstdirektorin und ihren Mitarbeitern ausführlich mit der Gesamtsituation im Boxberger Stadtwald vertraut gemacht. Bei der Begehung wurde von der Forstpartie auch ausführlich über die mittelfristig geplanten Maßnahmen informiert. Dabei wurde deutlich, dass sich der Wald der Zukunft in seiner Wahrnehmung verändern wird, denn bei der Planung der bevorstehenden Forsteinrichtungserneuerung will die Forstverwaltung vor allem auf eine breite Vielfalt der Holzsorten und auf die Naturverjüngung Wert legen.

Man setzt darauf, dass das, was die Natur schenkt, am besten mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen auskommt. Wie und ob man damit dem fortschreitenden Klimawandel wirkungsvoll begegnen kann ist heute nur schwer abzuschätzen.

In der Sitzung am Montag informierte das Forstamt auch über neue Regelungen der Bundesförderung für nachhaltige Rohstoffe. Danach sind verschiedene neue Kriterien bei der Antragstellung zu beachten. Die Forstdirektorin riet daher vorerst von Antragstellungen der Waldbesitzer ab, bis die endgültigen Bestimmungen vorliegen. Dem Vernehmen nach soll die Bundesförderung ein Volumen rund 900 Millionen Euro umfassen.

Die anschließende Auftragsvergabe für den Neubau eines Regenüberlaufbeckens und die Kanalsanierung in Unterschüpf erfolgte einstimmig. Bereits mehrfach bereitete die Kanalisation im Bereich Frankenstraße und Mühlbergstraße in Unterschüpf Probleme. Bei Starkregen kommt es immer wieder zum Rückstau im Kanal, da im vorhandenen Kanalnetz das Wasser nicht schnell genug abfließen kann. Dies wiederum führt dazu, dass das Abwasser auch in die tieferliegenden Grundstücke zurückläuft.

Um die Situation zu verbessern, schlug die Verwaltung eine Kanalsanierungsmaßnahme vor. Hierbei steht insbesondere der Bau eines Entlastungskanals im Raum. Weiter können durch Eingriffe bei den Drosselabflüssen sowie auf der Kläranlage eine Verbesserung erzielt werden.

Von dieser Maßnahme werden nicht nur die Kanäle in der Mühlbergstraße und der Frankenstraße profitieren, auch der Hauptsammler in der Unterschüpfer Straße wird entlastet. Der Hauptsammler ist bei starken Regenereignissen derzeit an seiner Belastungsgrenze. So war es zum Beispiel bei der Erschließung des neuen Baugebietes notwendig einen Rückstaukanal zu bauen, um eine temporäre Überlastung zu vermeiden.

An der Ausschreibung für die geplante Maßnahme beteiligten sich sieben Baufirmen, wobei die Differenz zwischen dem teuersten und dem billigsten Bieter bei rund 338 000 Euro lag. Nach kurzem Sachvortrag durch die Bürgermeisterin wurde die Baumaßnahme an die Firma Konrad Bau aus Gerlachsheim zum Angebotspreis von rund 500 000 Euro vergeben.

Weitere Tagesordnungspunkte waren der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Regelung der Überlandhilfe der Feuerwehren gemäß Paragraf 26 des Feuerwehrgesetzes und die Teilnahme an der Bündelausschreibung für die Jahre 2024 bis 2026 für den kommunalen Strombedarf durch die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Den Beschlussvorschlägen der Verwaltung wurde nach kurzem Sachvortrag durch Stadtkämmerer Jürgen Kilian jeweils mehrheitlich zugestimmt. Dabei machte Kilian deutlich, dass auf die Stadt Boxberg künftig eine wesentlich höhere Stromkostenrechnung zukommen werde.

Die eingegangenen Bauanträge für geplante Neu- und Modernisierungsbauvorhaben in Bobstadt und Schweigern stellte Volker Metzger vom Bauamt der Stadt vor. Ein Antrag in Bobstadt wurde auf Vorschlag des Ortschaftsrates abgelehnt. Hauptsächliche Hinderungsgründe seien die unbefriedigende verkehrstechnische Anbindung über einen bestehenden Feldweg und die ungenügende Anzahl von Abstellplätzen für Fahrzeuge, wie der Bobstadter Ortsvorsteher Deißler betonte.

Unter Punkt Verschiedenes stimmte der Gemeinderat der Anschaffung von 13 Waldsofas für das Stadtgebiet zu.