Jürgen Kilian und Timo Dietz Ehrenmitglieder

Ehrungen und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des TSV Kupprichhausen.

Kupprichhausen. Nachdem in den vergangenen beiden Coronajahren so einiges außer Takt geraten war, spürte man bei der Generalversammlung des TSV Kupprichhausen, dass wieder einiges an Normalität in der Vereinsarbeit zurückgekehrt ist. Dass Corona nicht weg ist, wurde auch bei der Versammlung deutlich. Sowohl Vorsitzender Dieter Hehn als auch Schriftführer Timo Dietz und Ortsvorsteherin Karin Körner konnten nur per Videoschaltung an der Versammlung teilnehmen. Der zweite Vorsitzende Johannes Schenk musste kurzfristig die Versammlungsleitung übernehmen.

In seinen Grußworten freute sich Johannes Schenk über die große Resonanz bei den Vereinsmitgliedern. Die Grüße des Badischen Sportbundes und des Sportkreises übermittelte Matthias Götzenmann. Es sei erfreulich, dass trotz aller Widrigkeiten der Sportbetrieb wieder an Normalität gewinnt. Dem TSV wünschte er eine positive Zukunft mit viel jugendlichem Nachwuchs und den bewährten Kräften für eine erfolgreiche Vereinsarbeit. Nachdem die designierte zweite Schriftführerin Marion Vollert für den verhinderten Schriftführer Timo Dietz das Protokoll der letzten Generalversammlung verlesen hatte, gab Johannes Schenk in dem vom Vorsitzenden Dieter Hehn erstellten Jahresbericht einen Überblick über die Vereinsentwicklung. Coronabedingt seien die sportlichen Aktivitäten nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Erfreulich sei, dass im September auf dem Vereinssportgelände wieder ein Volleyball- und Boccia-Turnier durchgeführt wurde. Dank sagte er den Vereinsmitgliedern, di ih n stets unterstütz haben, besonders dem Vorstandsteam.

Über die Abteilung Fußball berichtet Abteilungsleiter Bernd Vollert. Coronabedingt war es wieder eine eingeschränkte Saison. Gut läuft es bei der I. Mannschaft der Spielgemeinschaft Unterschüpf/Kupprichhausen, die bis dato den fünften Tabellenplatz belegt. Weniger sei gut der Tabellenstand der zweiten Mannschaft, die momentan auf Platz 10 der B-Klasse rangiert. Doch auch hier hofft man mit dem neuen Trainer Julian Weiß den Klassenerhalt zu sichern.

Die Berichte von den Abteilungen Jugend und Turnen mussten entfallen, da die Abteilungsfunktionen derzeit nicht besetzt sind. Akribisch genau aufbereitet war der Kassenbericht von Kassier Jürgen Kilian. Der TSV kann auf einem soliden Finanzpolster die Aufgaben der Zukunft angehen. Bürgermeisterin Heidrun Beck verlas den von Kassenprüfer Hans Höhnle erstellten Prüfbericht der dem Kassier eine einwandfreie und saubere Kassenführung bescheinigte. Auf ihren Antrag erteilte die Versammlung dem Vorstand einstimmige Entlastung.

Ehrungen

Zu den Ehrungen verdienter aktiver und passiver Vereinsmitglieder war das 60-Jahr-Jubiläum ein besonderer Anlass. Johannes Schenk dankte in seiner Laudatio den Geehrten für ihren Einsatz und ihre langjährige Treue zum TSV und überreichte Ehrenurkunde sowie Präsent. Geehrt wurden für zehn Jahre aktive Zeit die Turnerfrauen Carolin Haun, Andrea Honeck , Anke Neckermann, Anna Noe und Ann-Kathrin Schenk . Für 15 Jahre aktive Fußballerzeit Tobias Dietz, für 20 Jahre die Turnerinnen Karin Körner und Siglinde Kinzel, für 30 Jahre Michael Sigmund als aktiver Fußballer, Jugendleiter und Vorstandsmitglied und für 40 Jahre Platzkassierer Thomas Englert sowie Jürgen Kilian, der als Spieler, Jugendtrainer, Vorstandsmitglied und Vereinskassierer aktiv war. Die Dankurkunde sowie ein Präsent als förderndes Mitglied erhielten für 25 Jahre Tobias Dietz und Stefan Haun, für 40 Jahre Manfred Hauke, Armin Keppner, Jürgen Kilian, Helmut Schweizer und Harald Weiß und für 50 Jahre Wilfried Haun, Gerhard Keppner II und Karlheinz Schuh.

Eine ganz besondere Ehrung gab es für die Gründungsmitglieder Alois Baumann, Willi Hofbauer, Edmund Hofbauer, Anton Kilian, Bertold Kilian, Albert Mahler, Karl Noe und Waldemar Rieger, für ihre 60-jährige Treue zum TSV.

Große Veränderungen im Vorstand gab es bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen. Neu besetzt wurden die Funktionen Schriftführer, Kassierer, Kassenprüfer, Abteilungsleitung Fußball, Jugend und Turnen sowie zwei Beisitzer. Die Wahlleitung hatte Bürgermeisterin Heidrun Beck, die auch die Grüße und den Dank der Stadt Boxberg übermittelte. Sie dankte dem Verein und seinen Führungsverantwortlichen für das Engagement in der Dorfgemeinschaft. Sie hoffe auf eine positive Zukunft und einen Sommer, der wieder mehr Feste und Feiern erlaube und damit den Gemeinschaftsgeist und das Miteinander wieder mehr in den Mittelpunkt rücke.

Die Neuwahlen

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Dieter Hehn, Erster Kassierer Dominik Noe, zweiter Kassier Marco Hellinger, erster Schriftführer Daniel Weiß, zweite Schriftführerin Marion Vollert, Beisitzer Luca Körner, Ben Hehn, Ann-Kathrin Schenk, Simone Scherer, Sabrina Rabenstein, Marcel Hasenfuß, Platzkassierer Oswald Dietz sowie Kassenprüfer Lisa Kuba-Hasenfuß und Matthias Rieger. Die Abteilungsleitung Fußball übernimmt Robin Haun, die Abteilung Turnen Monika Noe und die Jugendleitung Bernd Vollert.

Mit einem besonderen Dank, der Dankurkunde des TSV sowie einem Präsent verabschiedete der Johannes Scheck die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Jürgen Kilian, Timo Dietz, Micheal Sigmund sowie die beiden Kassenprüfer Hans Höhnle und Manfred Hauke. Für ihre langjährigen aktiven Verdienste im Vorstandsteam sowie als Schriftführer beziehungsweise Kassierer wurden Timo Dietz und Jürgen Kilian auf Beschluss der Versammlung zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Johannes Schenk dankte den beiden neu ernannten Ehrenmitgliedern für ihr beispielhaftes Engagement für den TSV. An Jürgen Kilian überreichte er persönlich die Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied des TSV. Die Ehrung für Timo Dietz erfolgte per Online-Schaltung.

Nach der Bekanntgabe der für 2022 geplanten Termine schloss der zweite Vorsitzende die Generalversammlung. prewe