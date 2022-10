Jubelkonfirmation in Uiffingen gefeiert

Uiffingen. In Erinnerung an ihre Konfirmation feierten 41 Frauen und Männer einen festlichen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Uiffingen. Daran nahmen neben den Jubilaren aus diesem Jahr auch die von 2020 und 2021 teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die elf jüngsten Konfirmandinnen und Konfirmanden begingen mit 64 Jahren ihre goldene Konfirmation. Der Älteste feierte mit 89 Jahren und zwei weiteren Jubilaren die Kronjuwelenkonfirmation. Für sieben Personen war es die diamantene und für elf die eiserne Konfirmation. Über das Jubiläum der Gnadenkonfirmation freuten sich neun Gläubige. Pfarrer Philipp Hocher stellte in seiner Predigt die rhetorische Frage, ob wohl die Vorstellungen der ehemaligen Konfirmanden vom Leben aus Sicht der damals Jugendlichen in Erfüllung gegangen seien. Das müsse jede und jeder für sich selbst beantworten. Gelegenheit darüber nachzudenken hatten alle bei tiefrührenden Liedern und Lobgesängen.

Gemeinsam verbrachten die Jubilarinnen und Jubilare in der Ortschaft den Nachmittag. Dem Tischgebet „Danket dem Herrn“, das Pfarrer Hocher anstimmte, schlossen sich alle an. sus