Jesus für ihn „stets der ruhende Pol“

Pfarrer Edgar Wunsch arbeitet seit 25 Jahren im Weinberg des Herrn. Sein silbernes Priesterjubiläum beging er mit einem Dankgottesdienst.

Boxberg/Ahorn/Angeltürn. „Nicht ich stehe im Mittelpunkt dieser Feier, sondern Jesus Christus, unser Herr und Gott“– so die einleitenden Worte von Pfarrer Edgar Wunsch beim Dankgottesdienst am Donnerstag anlässlich seines silbernen Priesterjubiläums in Klostergarten Angeltürn.

Es war am 19. Mai 1996, als Edgar Wunsch in Freiburg von Erzbischof Oskar Saier die Priesterweihe empfing. Sein damals gewählter Primizspruch aus dem Johannesevangelium 1,16: „Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade.“ Nach 25 Priesterjahren war es für ihn und die Seelsorgeeinheit ein Grund, dieses Jubiläum mit einem Dankgottesdienst zu feien. „Ich habe den schönsten Beruf der Welt“, umschreibt Wunsch seine nunmehr 25-jährige Zeit als Priester.

Zunächst Mechaniker-Ausbildung

Geboren wurde er 1962 im Forbach (bei Rastatt). Nach dem Besuch der technischen Berufsfachschule in Rastatt absolvierte eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker, dem sich schließlich ein Studium im Fachbereich Maschinenbau an der FH Karlsruhe anschloss und die er 1988 als Diplom-Ingenieur absolvierte. Auch wenn seine Jugendzeit nicht von absoluter Frömmigkeit geprägt gewesen sei, reifte schon in dieser Zeit der Gedanke, Priester zu werden.

So begann er von 1984 ein Theologiestudium in Freiburg und Innsbruck und empfing 1994 die Diakonweihe in St. Peter. 1995 war er Diakon in Singen, ehe er 1996 zum Priester geweiht wurde. Danach war er als Vikar bei verschiedenen Vertretungsstellen in der Diözese Freiburg tätig, bis er von 2001 bis 2010 die Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit Blumberg innehatte. 2010 übernahm er die Leitung der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn.

Festlich geschmückt, bei strahlend blauem Himmel, war der Klostergarten im St.-Anna-Kloster in Angeltürn, als Pfarrer Edgar Wunsch, begleitet von Pfarrer Hennegriff, Ministranten und Schwestern des Klosters, in den Pfarrgarten einzog Auch wenn Corona nur eine beschränkte Zahl an Gläubigen zu diesem Jubiläumsgottesdienst zugelassen hatte, wurde deutlich, mit welcher Dankbarkeit man dieses Jubiläum mit Pfarrer Wunsch feierte.

Keine Mühen gescheut

Man hatte keine Mühen gescheut, diesen Tag zu einer bleibenden Erinnerung für Pfarrer Wunsch und die Seelsorgeeinheit werden zu lassen. Da war es Mitbruder Pfarrer Steffen Kolb mit seiner Drehorgelmusik, die Schwab-Band mit ihrer musikalischen Begleitung, die Schola und die Lektoren, die diesem Festgottesdienst einen besonderen feierlichen Rahmen verliehen.

Die Gegenwart, die Situation der Kirche, des Priesteramt und der Seelsorgeeinheit, besonders aber der Dank für 25 Priesterjahre prägten die Festpredigt von Pfarrer Wunsch. Rückblickend habe sich viel verändert. Priestermangel, Gläubigenschwund, Rückgang der Kirchenbesucher, Flut von Papieren und immer neue Strukturreformen seien nur einige von vielen Problemen, die zu bewältigen seien. Vieles habe sich verändert, doch eines sei geblieben: „Vor 25 Jahren bin ich Priester geworden, um Jesus zu folgen und ihm zu dienen. Das ist für mich das Wichtigste.“

In allen Unwägbarkeiten sei für ihn „Jesus stets der ruhende Pol“. Auch der Gemeinde müsse es gelingen, Jesus in die Mitte zu stellen und ihn zum Hauptthema zu machen. Denn Gott habe immer noch einen Plan, auch dort, „wo wir Menschen keine Lösungen mehr haben“. Einen ganz besonderen Dank richtete er an Gläubige, Mitpriester, Pfarrgemeinderäte sowie Helfer in der Seelsorgeeinheit für die Unterstützung und Hilfe bei der täglichen Aufgabenbewältigung.

Heike Seyfried, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, dankte Pfarrer Wunsch für sein segensreiches Wirken seit er 2010 die Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn übernahm. Vieles habe er initiiert. Als Dank für sein Wirken überreichte sie an Pfarrer Wunsch eine Kerze mit seinem Primizspruch „Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade“. Für das leibliche Wohl hatte Karsten Hellinger, zweiter Pfarrgemeinderatsvorsitzender, dazu noch einen Präsentkorb parat.

Festliche Stola als Dank

Auch von den St.-Anna-Schwestern gab es für Pfarrer Wunsch eine festliche Stola als Dank für sein beispielhaftes Engagement für das Kloster und seinen herrlichen Klostergarten. Pfarrer Steffen Kolb dankte namens von Pfarrer Hennegriff und Pater Clint für die stets harmonische und vertrauensvolle seelsorgerische Gemeinschaft in der Seelsorgeeinheit und das segensreiche Miteinander.

Da Corona keine weiteren Feierlichkeiten zu seinem Priesterjubiläum zuließ, überreichte Pfarrer Wunsch als Dank und Erinnerung an die Gottesdienstbesucher eine Erinnerungskerze mit seinem Primizspruch.