Jahrgang 1952 traf sich wieder

Boxberg. Der Jahrgang 1952 traf sich 55 Jahre seit ihrer Entlassung aus der Schule in Boxberg wieder. Im Gasthaus „Zum Ochsen“ in Angeltürn saß man zusammen und hatte sich viel zu erzählen. Mitschüler Gerhard Böres begleitete dann den Rundgang und berichtete Besonderheiten aus dem Ort. Viele schauten auch im Hofladen vorbei. Edeltraud Britsch überreichte ein Präsent für die Organisation, und Klaus Henn machte viele Bilder für das Erinnerungsalbum. Insgesamt 57 Schüler waren in Boxberg unterrichtet worden. In der Hoffnung, sich in fünf Jahren gesund und munter wiedersehen zu können, ging ein schöner Tag zu Ende. Bild: Klaus Henn

