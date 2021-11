Jahreskonzert des Musikvereins Umpfertal findet am 27. November statt

Boxberg. Der Musikverein Umpfertal Boxberg veranstaltet am Samstag, 27. November, um 19 Uhr in der Umpfertalhalle das Jahreskonzert. Traditionell stellen am Vorabend des ersten Advents die Musiker und Musikerinn ihr Können unter Beweis. Das Große Blasorchester unter Dirigent Volker Metzger, die Jugendkapelle (Leitung: Lisa Mackert und Lukas Weisenseel) sowie die Kleinsten des Vereins, die Miniband unter musikalischer Betreuung von Julia Frank und Marco Wissinger, gestalten den Abend. Die rund 30 Talente der Jugendkapelle werden das Programm eröffnen, ehe die „Minis“ die Bühne „erklimmen“. Höhepunkt des Abends wird die Festouvertüre für großes sinfonisches Blasorchester von Guido Rennert sein, die zum 50-Jahr-Jubiläum des Vereins komponiert wurde und vom großen Blasorchester gespielt wird. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bei der Sparkasse und bei der Volksbank in Boxberg sowie an der Abendkasse. Bei Konzert gilt die 2G-Regelung, es gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Bild: Musikverein

