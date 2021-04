Irritiert über „Wunsch“ nach Verlängerung

Fast überall im Ländle sind die Fahrgastzahlen gestiegen – nur nicht auf der Frankenbahn, so die Worte von Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Auf Einladung der Grünen-Kreistagsfraktion weilte er Anfang April im Main-Tauber-Kreis.

AdUnit urban-intext1

Anlass war sicherlich das in Bewegung geratene Thema Bahnübergang in Königshofen. Der Stundentakt der Frankenbahn, verbunden mit mehr bzw. längeren Wartezeiten an den Bahnschranken, hat schließlich zu einer Verschärfung dieser Thematik geführt. Dies soll jedoch nicht Thema dieses Leserbriefes sein.

Vielmehr soll das Thema Frankenbahn näher betrachtet werden. Die Unterzeichner nehmen irritiert zur Kenntnis, dass Kreisrätin Rosemarie Lux am Ende des Berichtes den „Wunsch“ der Grünen nach einer Verlängerung der dreijährigen Probephase äußert. Ganz so, als ob dies bislang versäumt worden wäre. Sie hat richtig erkannt, dass die aktuellen Nutzerzahlen keinesfalls repräsentativ sein dürfen. Als Kreisrätin sollte sie aber auch die dahingehende Resolution der BI „Frankenbahn-für-alle“ an den Kreistag zur Kenntnis genommen haben. Darin wurde sogar ausdrücklich die Beseitigung dieser unsäglichen Hürde der zu leistenden täglichen 500 Personenkilometer gefordert, sowie auf die allseits beschworene CO2 Einsparung hingewiesen.

Dass die Chance auf Beibehaltung des Stundentaktes der Regionalbahn durch die Reaktivierung der Haltepunkte Schweigern und Unterschüpf erheblich steigen würde, ist den Befürwortern dieses zukunftsweisenden Projektes bekannt. Entgegen den Worten von Frau Lux ist dort jedoch nicht nur „einiges zu tun“. Es gilt grundlegendes zu Tun. Dazu muss sie lediglich die, wie auf einer Perlenkette aufgereihten, zeitgemäß aufgerüsteten Haltestellen der Westfrankenbahn im Taubertal als Blaupause heranziehen.

AdUnit urban-intext2

In Unterschüpf steht zwar noch das Bahnhofsgebäude, in Schweigern hingegen wurde bei der Stilllegung wirklich ganze Arbeit geleistet. Da ist absolut nichts mehr übrig geblieben. Schlimm dabei ist, eine Ertüchtigung der dringend benötigten Haltestellen ist erst nach Ende der Probephase geplant. Eine fiktive Hinzurechnung dieser fehlenden Fahrgastzahlen wäre mehr als eine faire Geste der Verantwortlichen im grünen Verkehrsministerium unseres Bundeslandes.

Die beiden Landkreise, Main-Tauber sowie Neckar-Odenwald unterstützen das aktuelle Angebot mit jährlich 1,4 Millionen Euro. Wird dieses Angebot von der Bevölkerung während der Probephase angenommen, führt dies zu einer dauerhaften, dann für die beiden Landkreise kostenfreien Weiterführung.

AdUnit urban-intext3

Auch die von Frau Lux ins Gespräch gebrachte Einbindung der Hofmann Menü-Manufaktur in Schweigern ist absolut nicht neu. Mehrfach haben wir von der BI dort angeklopft. Zugegeben, bislang leider vergeblich. Gleiches gilt für das Thema Job-Ticket. Die zuständigen Stellen im Landratsamt, allen voran der nun in den Ruhestand verabschiedete Jochen Müssig, die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber und auch wir von der BI haben sich intensiv dieses Themas angenommen. Wie hier also ausführlich dargelegt, decken die sicher wohlmeinenden Worte von Frau Lux absolut keine Versäumnisse auf und können zugleich nicht oft genug wiederholt werden.

AdUnit urban-intext4

Dass jedoch sämtliche dahingehenden Vorleistungen keinerlei Erwähnung wert sind, ist nicht redlich. Mehr noch, bei einem Besuch einer kleinen Delegation der Kreistagsgrünen, zusammen mit deren Landtagskandidaten Dr. Leonhard Haaf am Bahnsteig in Wölchingen, wurde sogar um Verständnis dafür geworben, die Finanzmittel an anderer Stelle unterzubringen, falls die Zahl 500 der geforderten täglichen Personenkilometer nicht erreicht werde.

Nicht zuletzt vermisst man bei diesem wichtigen Vor-Ort-Termin die Anwesenheit der kommunalen Politikprominenz.

Den Einladungen der BI, zu Zeiten des Landtagswahlkampfes, waren die Ortsvorsteher und Gemeinderäte von Schweigern, Unterschüpf und Wölchingen schließlich in großer Zahl gefolgt. Sie bewiesen damit ihr Interesse an dieser zukunftsweisenden Einrichtung. Die Grünen legen offensichtlich darauf keinen Wert. Hoffentlich entspringt dies nicht mangelnder Wertschätzung gegenüber unsere Region, dem Umpfertal.