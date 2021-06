Interessantes über Sorten erfahren

Main-Tauber-Kreis. Das Landwirtschaftsamt Main-Tauber ruft mit dem Landwirtschaftsamt Neckar-Odenwald am Montag, 28. Juni, um 17 und 19 Uhr sowie am Mittwoch, 30. Juni, um 19 Uhr zu Feldführungen in begleiteten Kleingruppen auf das Zentrale Versuchsfeld Schwabhausen auf.

Die Pflanzenproduktionsberater beider Landwirtschaftsämter sprechen sowohl Sortenneuheiten als auch bereits mehrjährig geprüfte Getreide-, Leguminosen- und Ölsaatsorten im direkten Vergleich an. Aktuelle Fragen zu Düngung und Pflanzenschutz werden ebenfalls diskutiert.

Die Führungen finden in Kleingruppen begrenzt auf jeweils 20 Teilnehmer statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Die Daten der Teilnehmenden müssen entsprechend der Corona-Vorschriften vor Ort erhoben werden. Auf sämtlichen Grundstücken sind die aktuellen Hygieneregeln und die Vorgaben des Infektionsschutzes, insbesondere das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern, einzuhalten.

Rückfragen beantwortet das Landwirtschaftsamt unter Telefon 07931/48276324 oder 0175/9562675 (Maximilian Ferner), 07931/48276316 (Uwe Helmich) und -6321 sowie 0171/3005364 (Hartmut Lindner).

Begleitend zu dem Feldrundgang ist am Versuchsfeld ein Briefkasten mit Versuchsfeldführern zu finden, anhand derer die Orientierung auf dem Feld möglich ist. Dort sind zu den einzelnen Sorten alle relevanten Parameter beschrieben. Der Versuchsfeldführer steht unter der Homepage https://main-tauber-kreis.landwirtschaft-bw.de zum Download bereit. lra