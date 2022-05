Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kulturkirche Unterschüpf - Abenteuerliche Reise ins Erwachsenwerden Integrationstheater des „Sprungbrett”-Vereins führt Däumelinchen auf

Das Integrationstheater des Üttingshofer Vereins „Sprungbrett“ führt am Wochenende 7./8. Mai in einer außergewöhnlichen Inszenierung in und um die Kulturkirche Unterschüpf das Stück „Däumelinchen“ auf.