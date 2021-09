Ins neue Reich eingezogen

Unterschüpf. Nach 18-monatiger Bauzeit ist nun der neue städtische Kindergarten „Wirbelwind“ in Unterschüpf fertiggestellt. Das Projekt war für die Stadt Boxberg ein gewaltiger Kraftakt. Das Investitionsvolumen beträgt über 2,1 Millionen Euro.

Konzipiert wurde der Kindergarten für 55 Plätze. Momentan besuchen 32 Kinder die Einrichtung in der Westwind-, Ostwind und Südwindgruppe. Nun folgt die neue Nordwindgruppe für Kleinkinder ab zwei Jahren.

Am „Welttag des Kindes“ sind die Schüpfer Mädchen und Jungen in ihren neu gebauten Kindergarten eingezogen. Das war ein großes Fest für die Kleinen und das Erzieherinnen-Team mit Leiterin Roselinde Beckmann, Diana Hellinger, Nicole Kubsky, Tina Sauer, Sylvia Behringer, Melanie Stadelmann, Nadine Hossfeld und Klaudia Skrzypcza.

Von dem währender Bauphase genutzten Containerhaus im Neubaugebiet zogen sie mit Bollerwagen, in denen sie einen Teil ihrer wichtigsten Spielsachen verstaut hatten, in einem Sternmarsch über den Hatzfeldweg in ihr neues Heim in der Römerstraße. Eltern, Großeltern und weitere Bürger sahen, wie glücklich die Kinder in ihr neues Heim einzogen. Mit dabei war auch Bürgermeisterin Heidrun Beck.

Vor dem schönen und hellen Gebäude sangen alle ein Eingangslied. Roselinde Beckmann schnitt das rote Band als Symbol der Öffnung durch. Dann erkundeten die Kinder die neuen Räume. Und damit alle gleich wussten, wohin ihre Sachen gehören, hat jedes Kind ein mit „seinem“ Symbol markierten Kleiderhaken. Da waren eine Hexe, ein Haus, viele Tierarten oder auch ein Fußball zu sehen, die sich jeder schnell merken konnte. Gleich in Besitz genommen wurden auch die verschiedenen Spiel- und Kuschelecken. Mit zur Einrichtung gehören Küchen und kindgerechte Möbelstücke.

Die offizielle Einweihung des neuen Kindergartens „Wirbelwind“ soll nach Abschluss aller Restarbeiten am Bau erfolgen. wahe