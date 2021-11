Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Aufführung in Unterschüpf - Viele Zuschauer kamen zu der außergewöhnlichen Aufführung des Märchens „Hans im Glück“ in die Unterschüpfer Kulturkirche / Vertrautes in neuem Gewand Inklusionstheater „SprungbrettÌ begeistert mit „Hänsel und Gretel”

Das Inklusionstheater „Sprungbrett“ beeindruckte in der Kulturkirche Unterschüpf mit einer außergewöhnlichen Aufführung des Grimm-Märchens „Hans im Glück“.