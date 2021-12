In Unterschüpf kommt die Weihnachtsbotschaft als Videofilm

Unterschüpf. Süße Engel mit wallendem Haar in weißen Gewändern, stramme Hirten auf der Weide und natürlich Maria und Josef mit dem Jesuskind: Beim Verlesen der Botschaft der Geburt Christi in den Kirchengemeinden an Heiligabend kann man sich die Szenerie vorstellen. Kinder setzen das Geschehen vor mehr als 2000 Jahren in Rollenspielen um – zumindest vor der Corona-Krise. Die Pandemie schreckt die Verantwortlichen im Schüpfer Grund aber nicht ab. Mit Erfindungsreichtum und viel Liebe zum Detail wird es auch im zweiten Jahr von Corona unter der Leitung von Britta Rieger und Tanja Hökel als ökumenisches Projekt in Unterschüpf eine szenische Darstellung geben.

„Kein richtiges Weihnachten“

„Mama, ohne das Krippenspiel ist es kein richtiges Weihnachtsfest.“ Mit diesen Worten ihrer Töchter sah sich Britta Rieger im letzten Jahr konfrontiert. Die Mutter von zwei Kindern kann sich noch sehr gut an ihre eigene Kinderzeit erinnern. Schon damals durfte das Krippenspiel nicht fehlen. Dass ihre Töchter an der Tradition festhalten, freut sie.

Doch wegen Corona und des Lockdowns durften sich die Mädchen und Jungen letztes Jahr ja nicht treffen. Damals entstand die Überlegung, das Krippenspiel zeichnerisch von den Kindern umzusetzen zu lassen und mit Bastelarbeiten zu ergänzen. Selbst die Kleinen vom Kindergarten Wirbelwind haben dabei mitgemacht. Die Bilder wurden zusammengefügt und als Video geschnitten. An Heiligabend wurde das digitale Bilderbuch mit der Weihnachtsgeschichte auf die Außenfassade des Schüpfer Wasserschlosses projiziert.

Nun steht wieder das Fest der Geburt Christi vor der Tür. Und erneut ist es nicht möglich, ein Krippenspiel in der Kulturkirche aufzuführen. „Die Kinder durften sich nicht treffen. Aber ganz ohne wollten wir Weihnachten auch nicht verstreichen lassen“, sagen die Pädagoginnen. Da kam ihnen eine Idee: eine Videobotschaft. Ein Film im Freien sollte gedreht werden. „Das ist eine tolle Sache und stärkt das Gemeinschaftsgefühl“, finden alle Beteiligten.

Wiese als Drehort

Schnell wurden rund 35 Kinder aus dem Schüpfer Grund gefunden, die sofort Feuer und Flamme waren. Dann stand die Einteilung der Gruppen an: Maria und Josef, Engel und Hirten, Soldaten und Marktleute. Zur Anprobe der Kleider kamen die Kinder versetzt in die Kirche, bevor es richtig losgehen konnte. Die einzelnen Szenen wurden meist auf einer Wiese bei Unterschüpf gedreht, andere rund ums Wasserschloss. Dort rufen beispielsweise die Soldaten die Bürger auf, zur Zählung in ihre Heimatstadt zu gehen. Und dort spielt auch eine Marktszene. Eine noble Dame kauft Safran für die Hammelkeule, Gemüse wird feilgeboten. „Das kommt zwar in der eigentlichen Weihnachtsbotschaft überhaupt nicht vor, aber wir haben die Geschichte für uns auch ein bisschen abgewandelt“, erzählt Tanja Hökel mit einem Lächeln. Eine Wirtshausszene spielt am Eingang des Gasthauses „Zum Adler“, Metzgerei Egetenmeier. Für die Sequenz der Hirten durfte man auf eine Schafweide von Karin Graf zu den zutraulichen Tieren.

Begeistert ist das Team über das Durchhaltevermögen der Kinder. „Sogar die ganz Kleinen haben toll mitgemacht“, erzählen sie von zweijährigen Mädchen, die in ihren Kostümen so bezaubernd aussehen. „Proben und Dreh gingen quasi Hand in Hand und jedes Kind war mit Enthusiasmus bei der Sache.“ Die beiden „Regisseurinnen“ und „Kamerafrauen“ mussten nur die grobe Linie vorgeben.

Alle hätten viel Spaß gehabt, freuen sich die beiden, dass der Zauber der christlichen Weihnachtsbotschaft so weitergetragen werde. Und es tue gut, „mal wieder etwas Normalität in diese nicht einfachen Zeiten zu bringen“.

„Sicher ist das Ergebnis nicht perfekt, wir sind ja keine Filmemacherinnen. Aber es hat einfach unheimlich Freude gemacht“, kommt Rieger ins Schwärmen. In zwei Tagen stand der größte Teil des Krippenspiels, dann wurden einige Szenen noch mal nachgedreht und einzelne Passagen nachvertont. „Auch ohne die Eltern wäre dies alles nicht möglich gewesen.“

Vor allem der Chor der Engel entstand unter Leitung der Kantorin Susanne Oehm-Henninger separat. Mit einem freudig gesungenen „Halleluja“ erfüllt der Verkündigungsengel die Szenerie.

Nachdem der Dreh abgeschlossen ist, folgen nun das Schneiden des Videos und das Zusammenfügen der Szenen und des Engelschores.

Gespannt sind alle, das fertige Werk an Heiligabend um 17 Uhr auf der Schlossfassade zu sehen. Da man aufgrund von Corona aber nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung hat, erhalten die Familien der Kinder auf alle Fälle eine Kopie für den heimischen Computer. Die Gemeinschaftsproduktion ist ab Heiligabend auch über die Internetseite der Kulturkirche (www.kulturkirche-unterschuepf.de) und den Youtube-Kanal der Kulturkirche zu finden.

Für Britta Rieger und Tanja Hökel ist dieser Videofilm mehr als nur ein klassisches Krippenspiel in der Heiligen Nacht. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie, die noch immer die Welt im Griff hat. „Gerade in einer Zeit, die immer schneller wird und weiter wegkommt vom eigentlichen Sinn, was Weihnachten bedeutet, ist es toll zu sehen, dass der Funke übergesprungen ist“, finden die beiden Frauen.