In Schweigern wird weiter kräftig gebaut

Schweigern. Nachdem in den vergangenen Jahren mehrere notwendige Straßensanierungen und Erschließungen von Neubaugebieten durchgeführt wurden, möchte die Ortsverwaltung nun weiterhin die Leerstände von Häusern abbauen und die Baulücken im Ortskern schließen. Dadurch soll neuer Wohnraum geschaffen werden.

AdUnit urban-intext1

Die Anfragen nach verfügbaren Wohnraum seien recht zahlreich, erklärte Ortsvorsteher Ferdinand Eck. Durch private Sanierungsmaßnahmen werde in einigen Projekten derzeit innerorts neuer Wohnraum geschaffen.

Da alle Veranstaltungen und Feste aufgrund der Pandemie und der dadurch verursachten Einschränkungen ausgefallen sind, machte Eck in einer Sitzung des Ortschaftsrates einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. Die größte Baumaßnahme 2020 sei sicherlich die Erschließung des Neubaugebietes gewesen. Es sei nicht leicht gewesen, das Projekt mit der Stadtverwaltung auf den Weg zu bringen, „aber wir freuen uns auf das Neubaugebiet in der Sonnenstraße“. Es werde die Gemeinde weiter nach vorne bringen, so die Meinung der Ortschaftsräte. Von den 45 neuen Bauplätzen seien bereits 35 Grundstücke reserviert und die ersten Häuser würden dort aktuell erstellt.

Erweitert worden seien die Urnengräber im Friedhof durch den Bauhof sowie die Bestattungsmöglichkeiten mit Rasengräbern. Aufgestellt worden sei zudem eine große Sitzecke in Eigenleistung auf dem Spielplatz, einige Bänke im Ort habe man neu gestrichen. Durchgeführt worden sei ebenfalls die Aktion „Saubere Landschaft“ von der Ortsverwaltung.

AdUnit urban-intext2

Die geplanten Maßnahmen für das laufende Jahr waren ein weiteres Thema des Ortschaftsrates. So soll das seit Jahren undichte Dach der Friedhofshalle saniert werden. Zwei Feldwege werden mit einer neuen Spritzdecke versehen, eine weitere erstellte Sitzgruppe der Rentnertruppe werde am Radweg an der Bahnunterführung im Schöntal aufgestellt. Gut voran gehe es mit dem Neubau des Einkaufsmarktes, der wohl im Herbst eröffnet werde.

Erfreulich sei, dass sich gerade in den letzten Jahren mehrere ansässige junge Handwerker und Dienstleister selbständig gemacht hätten. Dies sei eine positive Entwicklung für die Zukunft. Die Ortsverwaltung will in den nächsten Jahren verstärkt ihren Blick auf den Einzelhandel werfen, um diesen nach Möglichkeit weiter zu ergänzen. Dazu komme besonders der demografische Wandel, der es nötig mache, mehr altersgerechte Wohnmöglichkeiten in Schweigern anzubieten. ov

AdUnit urban-intext3