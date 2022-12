In Boxberg soll es im Jahr 2023 Schloss-Festspiele geben

Boxberg. Vereinsberichte und Neuigkeiten über den Schlossberg prägten die Mitgliederversammlung des Heimatvereins Boxberg im Sitzungssaal des Rathauses. Jörg Appel informierte über die geplanten Festspiele 2023, die zu einer Attraktion weit über Boxberg hinaus werden können.

Der zweite Vorsitzende des Heimatvereins, Dr. Steffen Schürle, begrüßte die Anwesenden und führte die Versammlung souverän durch das Programm. Meist Erfreuliches konnte Dr. Dieter Thoma zum Schlossberg berichten. Das Treppengeländer beim Glockenstuhl-Aufgang ist installiert. Die Theaterfreunde Schwabhausen haben sich auf Anfrage bereit erklärt, im nächsten Jahr ein historisches Festspiel aufzuführen. Bürgermeisterin Heidrun Beck unterstützt die Aktivitäten. Sie will einen lebendigen Schlossberg. Die Schlossberg-Bank und die Pflegeaktionen unter Leitung von Friedhold Pers und Steffen Adelmann haben ein positives Echo weit über Boxberg hinaus bewirkt. „Der Schlossberg blüht auf“, resümierte der Vorsitzende.

Leider wurde die Burgruine viele Jahre vernachlässigt. Zur Schadensbehebung brauche es die Unterstützung der Stadt, die Genehmigung des Denkmalamtes und vor allem Geld. Die Sanierung der halb eingestürzten Mauer und des Westturms sind inzwischen vom Denkmalamt genehmigt, der unterirdische Gang muss wegen Statik-Bedenken vorerst warten. Das Land fördere Sanierungsmaßnahmen durch Vereine mit 50 Prozent, durch Kommunen nur mit einem Drittel. So habe der Heimatverein anstelle der Stadt (Schlossberg-Besitzerin) den Fördermittelantrag gestellt. Seitens der Stadt wurden bereits 50 Prozent zugesagt, wofür Dr. Thoma dem Boxberger Gemeinderat ausdrücklich dankte.

Museumsbetreuer Dr. Joachim Hübner konnte einige neue Exponate dem Museumsbestand eingliedern. Besonders hob er die Sammlung Boxberger Fastnachtsorden hervor, die Manfred Frey kurz vor seinem Tod übereignete. Aufregung verursachte die Rückforderung von 150 Kaffeemühlen, die 1992 als Dauerleihgabe nach Boxberg kamen, aber offensichtlich weitgehend zurückgegeben wurden. Das Museum verfüge nur über 20 ausgestellte Kaffeemühlen, wobei unklar ist, welche aus der damaligen Leihgabe stammen.

Mit der Bürgermeisterin wurde über die Putzschäden am Museum und das Problem Gasheizung gesprochen. Dr. Hübners Wunsch für 2023: endlich wieder eine Maimesse und viele Museumsbesucher.

Schlosswart Friedhold Pers berichtete über die Schäden, die der letzte Winter an der besonderen Schlossberg-Bank verursachte. Ausdrücklich dankte er Steffen Adelmann mit Team sowie Förster Frank Löffler mit Helfern für den letzten großen Arbeitseinsatz am Schlossberg.

Kassiererin Birgit Hehn schilderte in groben Zügen die Entwicklung der Vereins-Finanzen. Noch vor dem Bericht der Kassenprüfer überraschte Friedhold Pers die Kassiererin mit einem Präsent für ihre über zehnjährige Arbeit mit den Finanzen. Roland Throm lobte, auch im Namen von Wolfgang Schweizer, die „einwandfreie Kassenführung“. Die beantragte Entlastung des Vorstands wurde einstimmig gebilligt. Als Ortsbeauftragter lobte Throm das große Engagement des Heimatvereins, insbesondere den Einsatz von Friedhold Pers auf dem Schlossberg

Im Mai 2023 sollen Festspiele auf dem Schlossberg stattfinden – erstmals seit über 90 Jahren. Über den Planungsstand informierte Jörg Appel von den Theaterfreunden Schwabhausen, begleitet vom Vereinsvorsitzenden Harry Schieß. Im Juni 1523 wurde die Boxberger Burg vom Schwäbischen Bund niedergebrannt. Das Ereignis vor 500 Jahren bildet den historischen Hintergrund der Freilichtspiele. Der Strafkrieg im Auftrag von Fürsten und Städten zielte auf die räuberischen „Plackritter“.

Boxberg galt als „das festeste Adelshaus in ganz Franken, von dem aus dem Bund die meiste Gefahr drohe“. So wurde die Boxberger Burg als erste zerstört. Aus dieser Aktion resultierte später der lange Kampf des Albrecht von Rosenberg um Wiedergutmachung.

Appel schreibt derzeit an dem Stück „Boxberg in Flammen“. Hier wird Albrecht als Episoden-Figur angelegt. Zur Burgzerstörung feiert er seinen vierten Geburtstag. In späteren Stücken könnte er „heranwachsen“. Auch eine Liebesgeschichte soll in die Handlung verwoben werden. Für den Autor und Schauspieler ist der Schlossberg mit seiner Atmosphäre eine Stätte, die zum Theaterspiel reizt. Hier können mehrere Schauspielgruppen zusammenwirken. Unter der Adresse www.schlossberg-spiele.de finden sich weitere Infos, werden Akteure und Spielhelfer gesucht.

Ein paar Details zum weiteren Aufbau: An der Anhöhe beim Parkplatz bieten mittelalterliche Stände damaliges Essen und Trinken an. Die Aufführung selbst benötigt die drei Terrassen im Burginneren. Die mittlere Ebene dient als Tribüne für Zuschauer. Auf der oberen Terrasse steht eine Bühne, auf der unteren befinden sich Überdachung, Unterstände, Pferde. Musik und Minnesang beleben die Szene.

Appel betonte ausdrücklich, dass das Stück nicht abgeschlossen sei, dass weitere Ideen und Interessierte gesucht werden. So gab es noch viel Gesprächsstoff. hb