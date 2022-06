In 44 Spielen fielen 144 Tore

Schwabhausen. Nach 2018 fand wieder ein Mitternachtsturnier statt und es ging im wahrsten Sinne des Wortes heiß her, bei Temperaturen über 30 Grad kamen alle ins Schwitzen; 18 Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen gegen einander. Insgesamt wurden in 44 Spielen 144 Tore erzielt

18 Mannschaften mit kreativen Namen wie Lokomotive Uranov, Ajax Dauerstramm oder Turbine Klumpfuß gingen an den Start.

Die weiteste Anfahrt hatten dabei die Spieler aus der Ecke von Aschaffenburg. Rund 170 Spieler, darunter auch drei Frauen, im Alter von 14 bis 40 Jahren, liefen auf. Dabei kamen sie ordentlich ins Schwitzen, denn die Temperaturen lagen bei über 30 Grad. Die Schattenplätze waren vor allem bei den Zuschauern begehrt und die Wassereimer wurden von den Spielern gerne in Anspruch genommen.

In den zunächst 32 Vorrundenspielen kämpften die 18 Mannschaften um den Einzug in die nächste Runde. Auf Spielfeld 1 fielen im Verlauf insgesamt 49 Tore und auf Spielfeld 2 waren es 58 Tore. Hier konnte die Mannschaft U30 + Dennis mit einem 8:0 über FC La Kante den höchsten Sieg des Tages erspielen.

In der Qualifikationsrunde wurden dann vier Spiele ausgetragen und hier konnten die Mannschaften FC Tschambalaja, FC La Kande, FC Aldekraude und Ajax Dauerstramm jeweils durch einen Sieg den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Hier musste sich die Mannschaft Turbine Klumpfuß gegen den FC Aldekraude antreten mit 1:3 geschlagen geben. U30 + Dennis unterlag mit 2:4 der Mannschaft FC Tschambalaja. Mit 2:0 setzte sich der 1. FC Aussortiert gegen Ajax Dauerstramm durch und den letzten Platz im Halbfinale erreichte „Bis einer weint“ nach einem 2:0 Sieg über FC La Kande.

Im Halbfinale trafen dann FC Aldekraude auf FC Tschambalaja aufeinander. Dieses Spiel endete 3:2 nach Neun-Meter-Schießen, Der 1. FC Aussortiert schaffte ein 1:0 gegen „Bis einer weint“. Der 3. Platz wurde dann im 9-Meter-Schießen ausgetragen und endete mit 2:3 zu Gunsten von Bis einer weint. Im Finale standen sich dann um 21.30 Uhr die Mannschaften von FC Aldekraude und 1. FC Ausssortiert gegenüber.

Es war ein Turnier mit vielen schönen und vor allem sehr fairen Spielen.

Vorsitzender Jochen Hofmann betonte dies auch noch mal bei der Siegerehrung und bedankte sich bei allen Helfern, die dieses Turnier ermöglicht haben. Am Ende überreichte er an die Sieger die wohlverdienten Präsente.