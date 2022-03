Impulse in der Vorbereitungszeit

Pülfringen. In der Kirche St. Kilian in Pülfringen wird es am Sonntag, 20. März, um 18.30 Uhr eine besondere Stunde in der Vorbereitungszeit auf Ostern geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Zentrum steht dabei ein spannender Weg durch Elemente des Turiner Grabtuchs, das manche überraschende und berührende Fragen aufwirft und herausfordernde Botschaften enthält. Neuere Forschungen belegen, dass die Spuren auf diesem Tuch genau den Schilderungen der Passion Jesu in den Evangelien entsprechen. Darüber hinaus geben wissenschaftlich gesicherte Untersuchungen Hinweise darauf, wie die Geschichte des Gekreuzigten nach der Grablegung weitergeht.

Somit wird gleichzeitig eine wissenschaftlich begründete Botschaft vermittelt als auch auf meditative Weise die Aussage des Glaubensbekenntnisses „gekreuzigt – begraben – auferstanden“ anschaulich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr als Information

Die Informationen zum Tuch und zur Passion sind eingebettet in geistliche Impulse, Lieder und Gebete. Die inhaltlichen Impulse bringt Wolfgang Kaufmann ein. Unterstützt wird er vom Pülfringer Gemeindeteam. Die musikalische Umrahmung gestalten Christiane und Manfred Weihbrecht. Ein informativer und herausfordernder Abend, der manche unerwartete Entdeckungen enthält.