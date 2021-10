Immobilien-Boom trotz steigender Preise

Odenwald-Tauber. Ob ein eigenes Häuschen im Grünen oder die Eigentumswohnung – die Nachfrage nach Immobilien in Deutschland setzt sich trotz der steigenden Preise ungebremst fort, auch in der Region Odenwald-Tauber: Die Nachfrage ist sogar höher denn je, gerade auch wegen der Corona-Pandemie. Denn die eigene Wohnqualität wird in diesen Zeiten immer wichtiger – der sogenannte Immobilien-Boom wird wohl auch weiterhin Bestand haben.

Die Immobilienpreise in Deutschland steigen allerdings seit Monaten rapide an – ein Ende der Preisspirale scheint nicht in Sicht: in fast 95 Prozent aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte wurden Wohnimmobilien im vergangenen Jahr teurer: im Durchschnitt lag das Plus bei Eigentumswohnungen gegenüber 2019 inflationsbereinigt bei knapp zehn Prozent – und war damit noch höher als im Vorjahr.

Doch das tut der nach wie vor großen Nachfrage nach Wohn-Eigentum keinen Abbruch, denn die Bedürfnisse vieler Menschen haben sich in der Krise grundlegend geändert. In Zeiten des monatelangen Lockdowns wird mehr Wert auf größere Wohnflächen oder Platz im Freien gelegt.

Ob Eigentumswohnung oder Haus – das scheint den oft zahlreichen Interessenten fast egal zu sein: die Objekte gehen weg wie selten zuvor. Schon vor der Corona-Pandemie hat sich auch aufgrund der hohen Immobilienpreise eine Wanderungsbewegung von der Stadt ins Umland abgezeichnet. Dieser Trend hat sich in den letzten Monaten nochmals deutlich verstärkt. Das bestätigt auch Immobilienberater Jörg Thollembeek im neuen FN-Film, der unter fnweb.de, aber auch auf dem youtube- und dem Facebook-Kanal der Fränkischen Nachrichten zu sehen ist. red

