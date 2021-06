Im Halbstundentakt rauf und runter

Odenwald-Tauber. 35 Kirchen, 16 Gemeindehäuser, 16 Pfarrhäuser und drei Kindergärten, zusammen 70 Immobilien, das ist der Gebäudebestand des Evangelischen Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg. Und alle wurden durch Hans Reichert, Architekt des Evangelischen Oberkirchenrates in Karlsruhe, in der vergangenen Woche besucht.

AdUnit urban-intext1

Von Montag bis Freitag, meist im Halbstundentakt, ging es von Gemeinde zu Gemeinde. Hinauf in den Turm der Kirche, hinunter in den Keller des Gemeindehauses. „Eine Bestandsaufnahme, die alle paar Jahre anfällt, damit wir wissen, welche Instandhaltungskosten auf die Landeskirche, aber auch auf die Gemeinden zukommen. Da geht es nicht um ein klemmendes Garagentor, sondern um große Investitionen, eine neue Dacheindeckung auf einer Kirche, da sind schnell 80 000 Euro weg oder neue Fenster im Pfarrhaus, solche Dinge“, erzählt Hans Reichert den ihn erwartenden Kirchengemeinderäten vor Ort. Begleitet wurde er bei dieser Bezirksbereisung entweder durch Dekan Rüdiger Krauth oder seinem Stellvertreter Philipp Tecklenburg.

Gebäude kennenlernen

Architekt Hans Reichert und Ortspfarrer Philipp Hocher im Dachstuhl des Frankendoms. © Kirchenbezirk

„Es ist uns wichtig“, so Dekan Krauth „unsere Gebäude zu kennen und um die Anliegen der jeweiligen Kirchengemeinden zu wissen.“ Auch wenn es im Kirchenbezirk 16 evangelische Kindergärten gibt, so sind nur vier Kindergartengebäude im Besitz von Kirchengemeinden, die anderen gehören den jeweiligen Kommunen. „Ein Gebäude ist eine enorme Belastung des Finanzhaushaltes jeder kleinen Gemeinde – allein die Rücklagen, die gebildet werden müssen, sind enorm“, so Krauth, „doch in den letzten 18 Jahren haben sich die Kirchengemeinden von 14 Gebäuden getrennt, was schmerzlich war, aber die Haushalte der Gemeinden enorm entlastet hat.“

Nach fünf Tagen stellen Reichert, Krauth und Tecklenburg erleichtert fest: Die allermeisten Gebäude sind in außerordentlich gepflegten Zustand, was sehr für die Verbundenheit der Menschen mit ihren Kirchen und Gebäuden spricht. Und Hans Reichert ergänzt: „Ich habe jede Menge interessante Menschen und vor allem interessierte Menschen in dieser Woche kennengelernt.“ Aber auch manch Überraschung habe es gegeben, so Tecklenburg: in fast allen Kirchen Fledermäuse, in manch einem Kirchturm erst vor kurzem geschlüpfte Falken, auf einem Kirchendachboden sogar eine alte, große Fernsehantenne. Wofür? Vielleicht für einen Nachbarn? Geheimnisse.

AdUnit urban-intext2

Klein, aber nicht akut

Aber auch kleinere, jedoch akute Mängel wurden festgehalten: ein abgerissener Blitzableiter oder gebrochene Dachlatten.

Hervorzuheben sei, so Reichert, die vertrauensvolle, manchmal kontroverse, aber immer offene Begegnung mit den Menschen in diesem Kirchenbezirk. „Manchmal hatte ich das Gefühl, das Gespräch mit den Menschen vor Ort ist wichtiger, als die Bestandsaufnahme der Gebäude, auch wenn das als Planungshilfe sicher auch wichtig ist“, so Reichert abschließend. evk

AdUnit urban-intext3