Im Gespräch über die Zukunft der Kirche vor Ort

Odenwald-Tauber/Freiburg. Erzbischof Stephan Burger hat sich mit Bürgermeistern aus dem Norden der Erzdiözese Freiburg über den Stand des Projekts „Kirchenentwicklung 2030“ und neue Wege für die Kirche vor Ort ausgetauscht.

AdUnit urban-intext1

„Mit dieser Neuumschreibung ist kein Rückzug aus der Fläche verbunden, wir wollen in die Fläche weiter hineinwirken“, betonte der Erzbischof bei dem digitalen Treffen. Zu dem Austausch hatten sich rund 20 Bürgermeister aus dem Bereich der Dekanate Mosbach-Buchen und Tauberbischofsheim zusammengeschaltet.

„Wir sind fest entschlossen, als tragende Säule im Sozialsystem als Kirche weiter präsent zu bleiben und damit unsere Rolle als gesellschaftlicher Player weiterzuspielen“, sagte der Erzbischof. Die Erzdiözese werde ihr Engagement in den Bereichen Caritas und Bildung aufrechterhalten. „Wir wollen unseren Beitrag bei der sozialen Versorgung der Menschen in unseren Kommunen weiter leisten. Das gilt für die Kindergärten, die Sozialstationen oder Pflegeheime als erprobte Angebote.“

Zur bis 2025/26 geplanten Zusammenlegung der bisher 224 Seelsorgeeinheiten zu 36 neuen, kirchenrechtlich eigenständigen Kirchengemeinden sagte der Erzbischof: „Diese größeren Einheiten sind kein Selbstzweck, sondern müssen der Lebendigkeit des Glaubens und der Intensität des Gemeindelebens dienen.“ Besonders die örtlichen Gemeindeteams seien dabei wichtig.

AdUnit urban-intext2

Zudem komme es künftig noch stärker auf die Vernetzung der Haupt- und Ehrenamtlichen an.

Mit dem Projekt „Kirchenentwicklung 2030“ antwortet die Erzdiözese Freiburg auf die demografischen, gesellschaftlichen und technischen Veränderungen, um die Seelsorge und die Glaubensweitergabe auch für die nächste Generation zu sichern. Im Rahmen des Prozesses geht es darum, gemeinsam zu klären, was „gut katholisch“ in der Erzdiözese 2030 heißen kann. Durch die Neustrukturierung soll für die planbare Zukunft sichergestellt werden, dass Kirche für die Menschen weiter erfahrbar bleiben kann, dass sie für die Menschen da ist. In einem nächsten großen Schritt werden auf einer Diözesanen Pastoralkonferenz im März 2022 die Grundlinien für die künftige Pastoral diskutiert und anschließend vom Erzbischof in Kraft gesetzt. pef

AdUnit urban-intext3