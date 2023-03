Illusions-Show mit Mr. Joy

Boxberg. Eine Illusions-Show mit Action und Botschaft findet am 2. April um 17 Uhr für Jung und Alt in der Umpfertalhalle in Boxberg statt. Mr. Joy – dieser Name steht für abwechslungsreiche Shows mit einer fulminanten Mischung aus Artistik, Jonglage, Illusion, Entfesselung, Lightshow und prickelnder Message.

Mr. Joy (mit bürgerlichem Namen Karsten Strohhäcker) ist in Schweden geboren, danach zehn Jahre in der Zentralafrikanischen Republik aufgewachsen. Auch schon während seines Studiums der Mathematik, Physik und Sportwissenschaft hat er seine Kunst verfeinert.

Nun kann er aus über 1000 Auftritten an Bühnenerfahrung profitieren. Unterwegs ist Mr. Joy im In- und Ausland in einer erstaunlichen Bandbreite von Auftrittsorten: Bei Festivals, im Fernsehen, bei Radiostationen, in Drogenkliniken, im Gefängnis, vor Ministerpräsidenten, auf Kreuzfahrtschiffen...

Er bietet eine europaweit einmalige und preisgekrönte Show, bei der für jeden etwas dabei ist. Dennoch steht nicht er selbst als „Star“ im Mittelpunkt seiner Show, sondern jemand, der sein Leben verändert hat und weiter verändert.

Veranstalter sind die Evangelische Kirchengemeinde Boxberg-Wölchingen und der Verein Markus II (Trägerverein der Bücher-Ecke Boxberg).