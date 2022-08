Boxberg. Vor 80 Jahren, am 22. August 1942, wurde Boxbergs einzige jüdische Bewohnerin deportiert. Wenig später, am 2. September 1942, starb Luise Gutmann-Ellstätter in den Gaskammern von Theresienstadt. Ihr Schicksal geriet jahrzehntelang in Vergessenheit.

1933 hatte Boxberg keine jüdischen Einwohner. Im heutigen Stadtgebiet lebten Juden einzig noch in Angeltürn – und zwar die drei Geschwister Freudenberger: Zerline Freudenberger starb 1936 in Angeltürn. Ihre Brüder Jakob und Hirsch Freudenberger zogen 1938 ins jüdische Altersheim nach Gailingen/Bodensee, wo Jakob 1940 starb. Wolf Hirsch Freudenberger musste am 22. Oktober 1940 als 79-Jähriger noch die Deportation der badischen Juden in das nasskalte Baracken-Lager Gurs/Pyrenäen mitmachen, wo er wenige Wochen später umkam.

Auguste Eck. © Heimatverein Boxberg

Berücksichtigt man die in Angeltürn geborenen Juden, lassen sich sechs Angeltürner als NS-Opfer, gewaltsam während oder durch die NS-Zeit umgekommen, feststellen: Moses (Max) Böttigheimer (1873 bis 1945 Johannesburg), Wolf Böttigheimer (1869 bis 1941 Gurs/Pyrenäen), Wolf Hirsch Freudenberger (1861 bis 1940 Gurs/Pyrenäen), Isak Eisig Mayer (1868 bis 1943 Theresienstadt), Jakob Hermann Mayer (1870 bis 1943 Theresienstadt), Janette Sommer, geborene Sondheimer (1866 bis 1942 Treblinka).

Wie kam es aber, dass 1942 eine Jüdin in Boxberg wohnte? – Im Archiv findet sich bei den Anmeldungen ein Hinweis: „Am 3. Okt. 1939 sind zugezogen bei Auguste Eck / 1. Fr. Gutmann geb. Ellstätter, Luise, verw., selbständig, *28.8.69 Karlsruhe (Baden) / 2. Eck, Josephine, ledig, Hausangestellte, *29.5.70 Boxberg ( Mosbach)“. Staatsangehörigkeit „deutsch“ – religiöses Bekenntnis „röm. kathl.“

Als Zweck/voraussichtliche Dauer des Aufenthalts in der hiesigen Gemeinde ist notiert: „wegen Kriegsgefahr bis zur erlaubten Rückkehrmöglichkeit“. Es unterschreiben für die Angemeldeten „Josephine Eck für Fr. Gutmann“, für die Hauseigentümerin „Auguste Eck“.

Weitere Nachforschungen ergeben: Luise Ellstätter ist die Tochter von Moritz Ellstätter und Marie, geborene Trautmann. Dr. Ellstätter war 1868 zum badischen Finanzminister ernannt worden. Bis Ende des Ersten Weltkriegs sollte er der einzige jüdische Minister eines deutschen Staates sein.

Tochter Luise heiratet 1891 den Arzt und Medizinalrat Dr. Karl Gutmann. 1919 wird die Ehe geschieden, wenige Jahre später stirbt Dr. Gutmann. Im Haushalt des Ehepaares arbeitet Josefine Eck als Dienstbotin. 1904 erhält sie vom Karlsruher „Verein zur Belohnung treuer Dienstboten“ einen Ehrenbrief mit Denkmünze. Eck bleibt nach der Scheidung als Angestellte bei Gutmann, die gehbehindert ist, meist im Rollstuhl sitzt. 41 Jahre arbeitet sie im Karlsruher Haushalt.

Im Oktober 1939, kurz nach Kriegsausbruch, ziehen Josephine Eck und Luise Gutmann nach Boxberg. Die 69-jährige Josephine ist erkrankt und nimmt ihre pflegebedürftige 70-jährige Chefin mit. Sie ziehen ins Haus von Josefines 14 Jahre jüngeren Schwester, der ledigen Auguste Eck. Diese ist katholische Kirchendienerin. Ihr Haus steht keine 100 Meter von der katholischen Kirche entfernt. Gutmann wohnt im oberen Stock, den sie nicht verlässt. Bei der Anmeldung wird als Konfession „römisch-katholisch“ angegeben. Vermutlich wegen der falschen Konfessions-Angabe bleibt Gutmann von der landesweiten Deportation der badischen Juden nach Gurs im Oktober 1940 verschont.

Ein Unglücksfall hat fatale Auswirkungen. Im April 1942 stirbt knapp 58-jährig die Quartiergeberin Auguste Eck in Boxberg. Sie hatte einem Bauern geholfen, einen Pflug aufzuladen. Der Pflug rutschte weg und verletzte sie am Bein. Im Krankenhaus starb sie an Thrombose. Ihr Tod dürfte die Entdeckung und „Meldung“ von Luise Gutmann als Jüdin beschleunigt haben. Die (noch immer?) erkrankte Josephine Eck dürfte mit ihrer pflegebedürftigen Chefin im oberen Stock überfordert gewesen sein, und das Unheil nahm irgendwie seinen Lauf.

Vier Monate später, im August 1942, wird Luise Gutmann, von Boxberg über Stuttgart nach Theresienstadt deportiert und dort kurz nach ihrem 73. Geburtstag am 2. September 1942 ermordet. In der gefälschten offiziellen Todesanzeige des Ghettos ist zu lesen: Name: „Guttmann g. Ellstätter“ / Vorname: „Louise Sara“ (…) / Krankheit: „Arterienverkalkung (Arteriosklerosis“ / Todesursache: „(Herzanfall durchgestrichen) Herzbräune (Angina Pectoris)“ / Totenbeschau: „2.9.42 / 6 h 45“. Zwei Jahre später, im April 1944 stirbt knapp 74-jährig die Rentnerin Josephine Eck in Boxberg wohnhaft Haus Nr. 182. Damit waren die unmittelbaren Boxberger Augenzeugen verstorben, und die Ereignisse rückten jahrzehntelang ins Vergessen.

Erst ein Hinweis 2015 von Gretli Stapf, geborene Eck, eine Anfrage aus Schwetzingen und der Eintrag im Bundesarchiv-Gedenkbuch brachten den Archivar auf Spurensuche. Vor allem Elfriede Scheidel wusste noch vieles über ihre Großtanten Josephine und Auguste Eck zu berichten. Dieter Thoma