„Ich habe stets der Stadt Bestes im Blick gehabt“

Boxbergs Bürgermeister Christian Kremer räumt nach 16 Jahren im Amt seinen Chef-Sessel im Rathaus. Ab Montag wird seine Nachfolgerin Heidrun Beck dort Platz nehmen. Der scheidende Amtsinhaber blickt im FN-Interview zurück.

Boxberg. Heute ist Schluss: Christian Kremer hat an diesem Freitag seinen letzten Arbeitstag als Bürgermeister der Stadt Boxberg. 16 Jahre lang war er Rathaus-Chef und leitete die Geschicke der Stadt Boxberg gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Verwaltung. Am Montag, 3. Mai, um 19 Uhr erfolgt die offizielle Verabschiedung im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung. Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten blickt er auf seine zwei Amtsperioden zurück.

Herr Kremer unter welchem Leitmotiv haben Sie Ihr Amt als Bürgermeister ausgeübt? Was war Ihnen wichtig?

Christian Kremer: Ich habe immer versucht, mein Amt stets nach dem 7. Satz im Buch Jeremia, Kapitel 29 „Suche der Stadt Bestes, denn wenn’s ihr wohl geht, so geht’s euch auch wohl“ auszuüben. Für mich stand sowohl in meiner Zeit als stellvertretender Kämmerer und als Hauptamtsleiter und natürlich vor allem als Bürgermeister die Verbesserung der Lebensverhältnisse in allen 13 Stadtteilen an oberster Stelle. Und natürlich war es für mich als Rathaus-Chef völlig klar, dass ich private Dinge hinten anstellen musste.

Welches waren die wichtigsten Maßnahmen und Projekte, die unter Ihrer Federführung in den letzten 16 Jahren in Boxberg realisiert wurden?

Kremer: Da gibt es einige. Besonders stolz bin ich darauf, dass gleich zu Beginn meiner ersten Amtszeit die Mediothek nicht nur gebaut, sondern durch die Gründung des Vereins „Akzente“, an der ich beteiligt war, die Einrichtung mit Leben erfüllt worden ist.

Ein zweites Projekt, das mir besonders am Herzen lag und liegt, konnten wir am Ende meiner zweiten Amtszeit umsetzen: das Gesundheitszentrum in Boxberg. Der Bau der Sozialstation mit angeschlossener Tagespflege mit 22 Plätzen sowie 25 barrierefreien seniorengerechten Wohnungen durch die Stadt in enger Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Schwesternverband und dem Bauunternehmer Hartmut Ruck ist eine nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur in der Stadt. Besonders erfreulich ist, dass sich in dem Komplex noch Arzt- und Therapiepraxen angesiedelt haben.

Für die nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität haben auch zahlreiche Wohnumfeldmaßnahmen in nahezu allen Stadtteilen gesorgt. Als wichtig in diesem Zusammenhang kann man auch die Sanierung der drei Ortsdurchfahrten in Boxberg, Schweigern und Windischbuch nennen, Maßnahmen, die jeweils das Ortsbild erheblich verbessern.

Für die Infrastruktur wichtige Maßnahmen waren die Ertüchtigung der Kläranlage in Unterschüpf für rund acht Millionen Euro sowie die Sanierung der Umpfertalhalle.

Besonders froh bin ich über die Entwicklung des Gewerbegebiets in Windischbuch sowie des Seehof-Areals. In den letzten 15 bis 20 Jahren sind dort rund 1500 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze entstanden. Dies hat der Stadt auch finanziell gutgetan und den Menschen in unserer Region ermöglicht, in ihrer Heimat Arbeit zu finden und wohnhaft bleiben zu können.

Auch die gute Ausstattung der naturwissenschaftlichen und der Technik-Räume am Schulstandort Boxberg sowie die Kleinkindbetreuung waren mir immer wichtig. So wurde der Kindergarten in Schweigern grundlegend saniert. Derzeit wird der Kindergarten in Unterschüpf mit hohem finanziellen Aufwand umfassend saniert.

Hinzu kommen natürlich eine ganze Reihe an Pflichtaufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge, die die Bürger gar nicht so wahrnehmen, die aber das Tagesgeschäft beherrschen. Ich bin froh, dass wir diese Aufgaben erfüllen konnten und es gleichzeitig geschafft haben, die Steuern und Gebühren für Bürger und Gewerbetreibende niedrig sowie die Stadt finanziell handlungsfähig zu halten. Boxberg ist seit 2017 schuldenfrei. Das ermöglicht Gemeinderat und Bürgermeisterin in den Jahren nach Corona, die für die Kommunen sicherlich nicht rosig werden, Gestaltungs- und Handlungsfreiheit.

Was waren im Rückblick die schönsten Momente und was die traurigsten beziehungsweise schwierigsten?

Kremer: Den schönsten Moment, der sich absolut herauskristallisiert, gibt es eigentlich nicht. Vielmehr sind es mehrere schöne, wie eben der Bau des Gesundheitszentrums. Immer, wenn eine Maßnahme oder ein Projekt abgeschlossen war und man gesehen hat, dass es die Stadt weitergebracht hat, stellte sich ein gutes Gefühl ein. Aber auch die Entwicklung der Gewerbegebiete mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Stadt ist ein positiver Aspekt.

Schwierig war sicherlich die Diskussion über die Aufstellung von Windrädern im Stadtgebiet, wenn die verbalen Attacken unter die Gürtellinie gegangen sind. Mich hatte damals die Katastrophe in Fukushima nachhaltig beeinflusst und zum Umdenken bewegt – nicht nur privat, sondern auch für meine energiepolitische Zielrichtung als Bürgermeister. Für mich war klar, dass die Stadt Boxberg auf Erneuerbare Energien und damit auch Windkraft setzen muss. Heute wird im Stadtgebiet 2,5-mal so viel Strom erneuerbar produziert wie verbraucht wird.

Der in Boxberg erneuerbar erzeugte grüne Strom beträgt 100 Millionen Kilowattstunden, der Verbrauch aller Bürgerinnen und Bürger sowie von Gewerbe und Industrie beläuft sich jedoch nur auf 40 Millionen KWh.

Ein für mich trauriger Moment war der Brand des Oberschüpfer Schlosses. Mir war aber auch sofort klar, dass es wieder aufgebaut werden muss, um ein Stück Kulturgeschichte der Stadt zu erhalten. Im privaten Bereich war die schwere Krankheit meiner Frau Susanne eine harte Zeit für mich.

Was hat Sie in Ihrer Zeit als Bürgermeister am meisten geärgert oder gar verletzt?

Kremer: Mich hat immer geärgert, wenn eine Diskussion durch persönlichen Beleidigungen und Angriffe vergiftet wurde, wie beispielsweise bei den Windrädern.

Es ist legitim, unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber die verbale Auseinandersetzung sollte eine sachliche und respektvolle Ebene nicht verlassen.

Gibt es eine Maßnahme oder ein Projekt, das Sie gerne verwirklicht hätten?

Kremer: Es ist uns in den letzten 16 Jahren leider nicht gelungen, im Gewerbegebiet Seehof die Ansiedelung eines Hotels auf den Weg zu bringen. Der Wunsch wurde des Öfteren von den dortigen Firmen an Gemeinderat und Verwaltung herangetragen, aber all unsere Bemühungen verliefen im Sande.

Was wird der Privatmann Christian Kremer in der nahen Zukunft tun? Gibt es offene Wünsche, die er sich erfüllen wird?

Kremer: Natürlich wird in Zukunft das Familienleben höchste Priorität genießen. Das ist in den letzten 16 Jahren doch etwas zu kurz gekommen. Obgleich ich sagen muss, dass mich meine Familie, vor allem meine Frau Susanne, immer unterstützt, mir den Rücken frei gehalten hat. Auch war es gut für mich, dass mich meine Frau auch gerne auf Termine begleitet hat, sonst hätte ich das Amt mit der Präsenz nicht ausüben können.

Sobald die Corona-Pandemie es zulässt, werden wir ein paar Reisen unternehmen. Es gibt noch einige schöne Fleckchen in Deutschland und Europa, die wir uns anschauen möchten. Aber sicher ist, dass mir nicht langweilig wird. Meine älteste Tochter baut zur Zeit, und da werde ich so oft und soweit es möglich ist, gerne helfen.

Auch an unserem Haus gibt es einiges zu tun, was ich in den letzten Jahren nicht geschafft habe. Zudem habe ich noch einige ehrenamtliche kommunalpolitische Ämter, die gut und gerne 30 bis 40 Sitzungen im Jahr nach sich ziehen.

Aber eines werde ich sicherlich genießen: Ich werde nicht mehr der Sklave meines Terminkalenders sein, sondern meine Zeit selbst bestimmen können.