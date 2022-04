Kupprichhausen. Immer wieder kommt es vor, dass Hunde Wildtiere hetzen und sogar reißen. So war

es auch am Mittwochabend in Boxberg. Gegen 18.30 Uhr ließ ein Mann seinen Hund

außerhalb seines Einwirkungsbereich frei laufen. Das hatte zur Folge, dass der

Hund zunächst ein Reh jagte und es anschließend riss. Hundehalter werden gebeten

ihre Begleiter im Einwirkungsbereich oder an der Leine zu führen.

