Boxberg. Frühlingszeit, Osterzeit und auf dem Gelände des Waldseilgartens Boxberg wachsen 100 Holzeier, bereit zur Ernte. Im Mama-Muh-Pfad hängen ab 27. März Tüten, in denen sich je ein Holzei und ein Adresszettel befinden. Aufgabe aller teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ist, sich eines zu pflücken, zuhause zu bemalen, zu bekleben, zu basteln (der Kreativität sind keine Grenze gesetzt) und dann wieder zurückzubringen. Es wird pro Teilnehmer nur ein Ei bewertet. Abgegeben werden sollen die Kunstwerke (mit Tüte und Adresszettel) am 2. April von 14 bis 17 Uhr im Waldseilgarten, damit dort für Ostern geschmückt werden kann. Eine Jury wird aus allen verzierten Eiern 20 prämieren. Preise und geschmückte Eier werden am 5. April von 14 bis 17 Uhr am Baumhaus im Waldseilgarten zurückgegeben. Es sind die Corona-Regeln einzuhalten.