Höchstgelobter Pianist hat in Weikersheim jede Leichtigkeit und jede Schwere ausgekostet

Weikersheim. Es bedurfte langer Vorarbeit sowie des guten Netzwerks von TauberPhilharmonie-Intendant Johannes Mnich plus „einfach Glück“, um den derzeit weltweit wohl am höchsten gelobten Pianisten Grigory Sokolov ins Tauberstädtchen Weikersheim zu locken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er scheut Interviews und Fotografen, Studios und irgendwie auch das Publikum: Ganz in seine Musik vertieft er sich, kommentiert die Welt und ihre Wirrungen ausschließlich über die Magie, mit der er den Flügel zum kompletten Orchester zu erweitern scheint, mit der er Denken, Fühlen, Atmen der Komponisten in eine so fast unge- und unerhörte Gegenwart hineinholt.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Sein Auftritt: knappe Verbeugung, setzen, spielen. Kein Rückzug vorher, kein sichtbar meditatives Konzentrieren – nein, einfach los. Und wie! Selbst eigentlich eher klassikfernen Besucher öffnet Sokolov nicht nur einen Türflügel, sondern gleich ein riesiges Portal in die Welt der Musik.

Zunächst: Beethoven, 15 Variationen mit einer Fuge in Es-Dur. Bezwingende Werktreue in Verbindung mit höchster, bis in den letzten Triller hineinreichende Individualität, die jede Leichtigkeit und jede Schwere auskostet und auskosten lässt, die alle Facetten – Dramatik wie schwebende Leichtigkeit, Humor und Hintergründigkeit – zum Klingen bringt, nicht nur am Flügel, sondern mitten in der Seele der gebannt Lauschenden. Da sinnt, fragt, spricht Musik, als hätte man Beethoven noch nie zugehört.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dann: Brahms, Drei Intermezzi op. 117 – introvertiert, melancholisch, Klänge, als schwebe Elfenstaub. Doch, doch: das ist derselbe Flügel, der eben noch so rauschte, brauste. Jetzt samten zart, als tupfe ein Malgenie mit weichem Federflaum Ideenschaum auf Seide. Ein Instrument? Eine Klangwelt! Nur minimal sind die Zäsuren zwischen den drei Intermezzi, als ließe er sie direkt miteinander sprechen, schwingen, singen. Ist das, fragt sich das Publikum in der Pause, das nun virtuos, meisterhaft, Genie? Es ist Musik. Pur. So einhundert Prozent diesseitig, zu- und ergreifend, dass sie schon jenseitig ist.

Robert Schumanns „Kreisleriana“ op. 16 folgt nach der Pause. Als Schlüsselwerk der romantischen Klavierliteratur gilt der 1838 entstandene Klavierzyklus, mit dem der Komponist auch E.T.A. Hofmanns Kapellmeister Kreisler seine Referenz erwies. Die acht Fantasiestücke schwelgen vom rauschhaftem d-Moll zu liedhafter Innigkeit, exaltierter Aufgeregtheit, fast gravitätischem Schreiten, dicht gewebten Mollmodulationen, Klängen, die einem hüpfenden jungen Gebirgsbächlein zu entspringen scheinen, ein Tanz von traumverloren bis zum Aufgalopp.

Mehr zum Thema Weikersheim Tastentaumel der besonderen Art in der Tauberphilharmonie Mehr erfahren Kulturleben Kabarett-Duo kommt mit Programm „Gleich knallt’s” in die Tauberphilharmonie Mehr erfahren

Frenetischer Applaus

Der anschließende Applaus: ein einziges Branden. Knappe Verbeugung, Blumen, Abgang. Und dann – Sokolov-Kenner sind darauf eingestellt – folgt Zugabe auf Zugabe, sechs an der Zahl: Von Brahms mit op. 118 no. 1 sozusagen der Anschluss an die Intermezzi, dann drei Préludes aus Rachmaninows op. 23, und ein Prélude, das zwanzigste, aus Chopins op. 28 und – man mag kaum glauben, dass hier einer nach bereits zwei Stunden Klanggeschenk immer noch so spielt, als habe er gerade erst am Flügel Platz genommen – ein nachdenklicher, fast meditativ und genau in die Zeit passender Abschluss mit Bachs Kirchenkantate „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ.“

Das Haus war ausverkauft bis zum allerletzten unter den Bedingungen der Pandemie verkaufbaren Platz. Aus Würzburg –- selbstverständlich – Frankfurt, Stuttgart, aus einem Umkreis von bis zu dreihundert Kilometern angereist war das Publikum, um Sokolov zu hören, zu genießen, zu erleben und anschließend berührt, beseligt und auch ein Stück verändert wieder zurückzukehren in die normale Welt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sokolov umgekehrt braucht, wie es scheint, kein Publikum: Er spielt, ist ganz im Zauber der Musik, mit Haut und Haar in seiner Welt, in der ein Draußen, mag es gut sein oder schlecht, schlicht keinen Zutritt hat. Noch Stunden hätten sie lauschen können. Lange Blicke auf den Künstler vergönnte der seinen Zuhörern nicht: knappe Verbeugung, die gehört nun mal dazu, gut ist’s. Nichts ist’s mit längerem Bad im brandenden Applaus: Nicht er, nur die Musik ist Mittelpunkt von Sokolovs Welt.

Die Zuneigung, die er dem Publikum gegenüber wohl empfinden mag, schenkt er allein in seiner Kunst. Man könnte wetten, dass er eines Tages genau so vorm Himmelstor ankommt: Knappe Verbeugung, Seitenblick auf den Flügel, und spielen.