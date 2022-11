Hilfsbedürftigen helfen, ist der Christen Pflicht

Main-Tauber-Kreis. Die KAB Katholische Arbeitnehmer Bewegung und die Kolpingsfamilie erlebten im Rahmen der „Sozialen Woche“ einen beeindruckenden Vortrag von Kooperator Arul Arockiasamy zum Thema: „Dem Menschen dienen, das Evangelium in Wort und Tat zu ihnen bringen“.

Was ist eigentlich Kirche?

In der Einführung seines Vortrags stellte der Referent an die zahlreichen Besucher die Frage: „Kirche – was ist das eigentlich“? Die Antwort auf diese Frage beantwortete er mit den Sätzen: „Kirche ist als Gebäude, ein heiliger Raum in dem man ruhig werden kann und Gottesdienste feiert.“

Kirche ist Gemeinschaft die den Glauben vorlebt und von Gott erzählt (Martyria). Das bedeutet, dass der Glaube davon lebt, dass er von den Menschen weitererzählt und vorgelebt wird. Kirche ist ein Füreinander „Da-Sein“ (Diakonia). Den Christen in der Kirche ist aufgetragen, füreinander zu sorgen. „Besonders sollen wir uns als Kirche um die kümmern, die in irgendeiner Weise Not leiden.“

Kirche ist das Feiern von Glauben und Leben (Liturgia). Was den Menschen im Leben wichtig ist, soll auch gefeiert werden, dazu gehören die persönlichen Feste in der Familie wie Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, als auch die Feste und Feiern im Rahmen des Kirchenjahres wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Erntedank.

Im weiteren Verlauf seines Vortrages ging es um die Frage, wie die Menschen als Christen und Kirche den Menschen dienen können?

Den anderen dienen

Auf diese Frage sagte der Vortragende, das Dienen bedeutet, dass man jemanden hilft, der Hilfe braucht. Er zitierte den Vers vom Lukas-Evangelium 22,27, in dem Jesu sagt: „Ich aber bin unter euch wie der, der bedient“. Wir müssen den anderen dienen, ungeachtet unseres Einkommens, Alters oder der gesellschaftlichen Stellung. Dienen kann man auf vielerlei Weise. Wir können anderen wirtschaftlich, gesellschaftlich, materiell und geistig helfen. Dienen kann man auch in dem man für ältere Menschen den Garten pflegt oder für einen Kranken sorgt.

„Durch dieses Dienen erlangen wir Segnungen. Wir lernen durch das Dienen auch zu lieben und werden weniger selbstsüchtig, sagte Kooperator Arul und zitierte in diesem Zusammenhang Matthäus 25: 34 - 40: „Dann wird der König zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für Euch bestimmt ist! Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen; ff.“ Der Vers 40 endet dann mit dem Satz: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Diese Aufforderung könnte uns Christen motivieren uns für die Benachteiligten einzusetzen.

Das Evangelium in Wort und Tat verkünden heißt nach Auffassung des Referenten, dem Armen ganzheitlich, geistig und leiblich beizustehen. Das heißt auch, es bedarf neben der seelischen Begleitung des Hilfesuchenden auch die praktische und materielle Hilfe. Zusammengefasst bedeutet das, dass der Weg der Verkündigung folgendes umfasst: Sehen, wie die Gesellschaft mit den Armen umgeht.

Lebensumstände verbessern

Überlegen wie man für sie die Lebensumstände verbessern kann. Mitleid haben für jeden Bruder, jede Schwester die Hilfe brauchen und Hand anlegen, wie der barmherzige Samariter. Soll die Evangelisierung der Armen erfolgreich sein, muss sie auch durch die Armen erfolgen. Dazu sollten Basisgemeinschaft oder Gruppen im Geiste des Evangeliums zusammenkommen in denen jeder jeden kennt, jedem hilft und ihn liebt.

Zum Schluss seiner Ausführungen nannte Kooperator Arul zehn gute Gründe in der Kirche zu sein. Diese sind: Hoffnung statt Zukunftsangst, Besinnung statt Hektik, Halt statt Uferlosigkeit, Klarheit statt Gleichgültigkeit, Auftanken und Leben als Geschenk entdecken, Wertschätzung statt Egoismus, Gemeinsamkeit statt Einsamkeit, Vergebung statt Verdrängung , Kulturelle Aufgeschlossenheit statt Einseitigkeit.

Nach diesen lehrreichen Ausführungen bedankte sich die Vorsitzende der KAB Christiane Schäffner im Namen der KAB und der Kolpingsfamilie für den lehrreichen Vortrag beim Referenten Arul Arockiasamy mit einem kleinen Präsent. bersp