Eiersheim. Die Sternsinger in Eiersheim sammelten 1191 Euro. Das Team um Sandra Krötz, Stefanie Hemmerich und Sonja Hörner-Dürr hatte die Gruppe vorbereitet. Pater Erwin sendete in seinem ersten Gottesdienst in Eiersheim die Sternsinger aus. Bild: Wolfgang Krug

