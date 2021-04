„Hier fehlt mir total das Verständnis“

Was müssen Menschen in der jetzigen Pandemie noch alles an Verlust menschlicher Werte aushalten? Was ich nicht geglaubt hätte, traf ein: So ziemlich leise schloss die Volksbank Main-Tauber mit der Filiale Unterschüpf die zuletzt einzigen Bankfiliale im gesamten Schüpfer Grund zum 31. März - die einstige Genossenschaftsbank der Landwirte, Spar- und Darlehnskasse aller Einwohner, danach Raiffeisenkasse, Volksbank- und Raiffeisenbank Umpfertal, und nun Volksbank Main-Tauber, Zweigstelle Unterschüpf.

AdUnit urban-intext1

Für uns im Schüpfer Grund von Kupprichhausen bis Unterschüpf alles Vergangenheit? Warum?

Der Kommerz macht sich überall breit. Wo bleibt der einstige Raiffeisengedanke? Kämpfen doch unermüdlich die einzelnen Ortschaften mit ihren Ehrenämtlern für einen Mindesterhalt der Infrastruktur, ebenso in der Versorgung der nur noch wenigen Geschäfte.

Dazu gehörte auch das Geldgeschäft. Aber anscheinend tut es in der heutigen gebeutelten Zeit nicht so weh, es ist eh alles schon schlimm genug.

AdUnit urban-intext2

Der Stillstand in den Vereinen, keine Feiern mehr, auch in den Familien, das Singen und Lachen ist auf dem Nullpunkt, die Kommunikation leidet.

Und nun bleibt nicht mal mehr ein Geldautomat, wo sich die vielen Kunden, darunter gerade die ältere Generation. ihr Bargeld für den Alltag holen konnten.

AdUnit urban-intext3

Hiermit schließe ich mich voll und ganz dem Leserbrief von Maximilian Behr aus Oberschüpf an – ein junger Mensch, der sich gleichfalls für den Erhalt der örtlichen Ressourcen einsetzt und so etwas nicht verstehen kann. Ja, wir fühlen uns im Stich gelassen.

AdUnit urban-intext4

Mich persönlich ärgert das insofern, da ich mal selbst die Geschäftsräume der damaligen Raiffeisenkasse Oberschüpf mit Genossenschaftsbank in meinem Privathaus geführt und untergebracht hatte, da zum damaligen Zeitpunkt die Raiffeisenkassen noch nicht einmal eigene Geschäftsräume hatten – ein totaler Einschnitt des Privatlebens.

Aber so war es in allen Ortschaften. Hier war unter uns Bürger der Genossenschaftsgedanke stark geprägt von dem Slogan „Einer für alle, alle für einen“.

Und heute? Was macht man denn hier mit den Menschen auf dem Land?

Ich bin in jeder Beziehung heimatverbunden, aber auch ein Realist.

Doch selbst hier fehlt mir total das Verständnis einer solchen Entscheidung durch das Management im Vorstand der Volksbank Main-Tauber, zumal die Banken, gerade in der heutigen Zeit des guten Kredit-und Einlagengeschäfts, jede Menge Luft nach oben haben.