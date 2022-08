Herbert Hedderich gebührend verabschiedet

Boxberg. Im Juli 1976 wurde die Vogelschutzgruppe Boxberg als Vorgänger der heutigen Nabu-Gruppe Boxberg gegründet. Zum ersten Vorsitzenden wurde damals Herbert Hedderich gewählt. Bis 2014 war er 38 Jahre lang der Vorsitzende des Vereins. Von 2014 bis 2022 war er stellvertretender Vorsitzender. Nun ist er auf eigenen Wunsch hin aus dem Vorstand ausgeschieden. Wenn jemand 46 Jahre lang einen Verein in Verantwortung leitet, kann man schon auch von einer Ära, die nun zu Ende geht, sprechen.

Michael Hökel war es nicht möglich, alles aus einer so langen Zeit in kurze Worte zu fassen. Vielmehr habe der Verein unter der Führung von Herbert Hedderich die Grundlagen dafür gelegt, dass auch heute noch aktive Naturschutzarbeit möglich sei. Viele bestehende Biotope w seien damals unter Schutz gestellt worden, neue Biotope geschaffen und auch der Kauf der Nabu-Scheune, heute der Versammlungsort der Gruppe, falle in die Amtszeit von Hedderich.

Michael Hökel verabschiedet Herbert Hedderich (links). © NAbu

Die ökologische Wertigkeit vieler dieser Gebiete sei nach wie vor sehr hoch. Auch wenn die Ausweisung besonderer Schutzgebiete den Artenschwund in den letzten 40 Jahren nicht aufgehalten habe, so hätten diese Maßnahmen den Rückgang der Artenvielfalt in jedem Fall sehr stark verzögert. Der Biotopschutz sei in der heutigen Zeit am besten auf vereins- oder landeseigenen Flächen möglich. Nur so könnten sie der intensiven Bewirtschaftung entzogen werden und Rückzugsinseln für Tiere und Pflanzen sein. Dies habe Herbert Hedderich schon zu Beginn seiner Tätigkeiten im Verein erkannt und umgesetzt. Die Boxberger Naturschützer hätten deshalb auch jedes Jahr eine Menge zu tun, um die Wertigkeit dieser Gebiete für eine besondere Artenvielfalt zu erhalten.

Michael Hökel bedankte sich bei Herbert Hedderich auch für den sehr gelungenen Generationenwechsel hin zu einer Verjüngung der Vorstandschaft seit 2014. „Ich kann mir keine bessere Übergabe und Begleitung zu Beginn meiner Amtszeit vor sechs Jahren vorstellen, wie dies Herbert Hedderich und Manfred Frey getan haben“, so Hökel bei der Verabschiedung.

Manfred Frey war erst vor Kurzem gestorben. Der Vorstand nahm mit weiteren Mitgliedern an der Grabstätte. Manfred Frey war ein geschätzter und beliebter Naturschützer. Auch ihm hätte es sicher gefallen, wie die Mitglieder nach dem Grabbesuch in der Nabu-Scheune in geselliger Runde zusammensitzen. Mit dem Wunsch, ihn auch weiterhin mal in Boxberg zu sehen, übergab Michael Hökel ein Geschenk an Herbert Hedderich, um dem Dank des Vereins Nachdruck zu verleihen. Herbert Hedderich erzählte im Laufe des Nachmittags so manche Anekdote der Vogelschutzgruppe Boxberg und plauderte aus dem Nähkästchen der Naturschutzarbeit.

Am Freitag, 26. August, ruft die Nabu-Gruppe Boxberg zur „Batnight“ auf. Die internationale Fledermausnacht findet an diesem Wochenende bundesweit statt. In Boxberg wandert man auf den Schlossberg, um die Tiere in Aktion zu beobachten. Infos unter: www.nabu-boxberg.de