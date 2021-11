Heimatverein Boxberg: Schlossberg ist Mammutaufgabe

Boxberg. Nach der Begrüßung folgte der Bericht des Vorsitzenden Dr. Dieter Thoma. „Schlossberg und Burgrunie beschäftigten uns in den letzten Jahren mehr, als uns lieb war“, so Thoma. Die eingestürzte Mauer neben dem Westturm muss denkmalgerecht saniert werden. Kosten: mindestens 28 000 Euro netto. Inzwischen ist auch der unterirdische Gang wegen Einsturzgefahr gesperrt.

Für seine Sanierung muss noch die Genehmigung vom Denkmalamt eingeholt werden. Falls der Heimatverein die Sanierung beantragt, kann er mit 50-prozentigem Zuschuss vom Regierungspräsidium rechnen (die beste Zuschuss-Variante). Die Restfinanzierung ist mit der Stadt zu klären.

Hochwertige Jahreshefte

Sowohl 2019 als auch 2020 konnte der Verein ein qualitativ hochwertiges Jahresheft veröffentlichen. 2019 stand Ludwig Scharf, der „Chronist mit Zeichenstift und Feder“, im Mittelpunkt. Vor einem Jahrhundert schaffte er in seinem Wölchinger Jahrzehnt den Durchbruch als Kunstmaler. Im Heft von 2020 standen neu ermittelte Augenzeugenberichte über die hiesigen Kriegsereignisse um die Kartage und Ostern 1945 im Mittelpunkt.

Museumsbetreuer Dr. Joachim Hübner brachte in den letzten beiden Jahren zwei Schätze aus dem Museumskeller ans Licht der Öffentlichkeit.

Zum Einen das Sühnekreuz, das lange zwischen Wölchingen und Uiffingen stand, später in einem Privatgarten lag. Nun steht es mit vier Grenzsteinen im Rathaus-Innenhof.

Zum Andern das gusseiserne Schild „Republik Baden“. Es wurde farblich restauriert und ist nun am sogenannten „Scharfen Eck“ aufgestellt. Badische Amtsbezirksstädte schafften sich die Schilder in der Weimarer Republik an.

Kassiererin Birgit Hehn gab einen Überblick über die Finanzen. 2019 waren die Ausgaben deutlich höher als die Einnahmen. 2020 konnte sich die Finanzlage etwas erholen. Größter Ausgaben-Posten sind jedes Jahr die Druckkosten für das Jahresheft.

Kassenprüfer Roland Throm bescheinigte eine solide, fehlerfreie Führung der Finanzen und beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Bürgermeister-Stellvertreter Steffen Adelmann stellte fest, dass der Heimatverein eine wertvolle Arbeit für die ganze Stadt leiste. Adelmann lobte besonders die intensiven Bemühungen um den Schlossberg, der schon viel an Attraktivität gewonnen habe.

Zwei Vorträge rundeten das Vereinstreffen ab: Tillmann Zeller berichtete über „Stein- und Sühnekreuze“ (siehe gesonderten Bericht auf dieser Seite). Schlossberg-Wart Friedhold Pers präsentierte in einer ausführlichen Wort-Bild-Dokumentation die Arbeiten am Schlossberg der letzten zwei Jahre. hv