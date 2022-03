Heidrun Beck wurde Narhalla-Orden unter blauem Himmel verliehen

Auch wenn Corona und die aktuelle politische Lage in der Ukraine alles andere als Anlass zum Feiern gaben, wollte man in dieser schwierigen Zeit doch nicht ganz auf die Pflege des traditionellen Fastnachtsbrauchtum in Boxberg verzichten. Doch: Nicht wie gewohnt in närrischer Ausgelassenheit, sondern mit Freude am närrischen Brauchtum und dem fröhlichen Miteinander sollte es

...