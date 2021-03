Heidrun Beck ist sozusagen in letzter Minute noch auf das Kandidatenkarussell zur Bürgermeisterwahl in Boxberg aufgesprungen. Sie wurde am 30. Mai 1985 in Bad Mergentheim als Heidrun Kappes geboren. Aufgewachsen ist sie in Bobstadt. Ihre Eltern bewirtschafteten dort einen landwirtschaftlichen Betrieb. Nach dem Besuch der Grundschule Schweigern und dem Wirtschaftsgymnasium in Bad Mergentheim,

...