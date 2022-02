Windischbuch. Harald Rudelgass, langjähriger Technikleiter der Systemair GmbH, hat zum 1. Januar 2022 auf die Konzernebene der weltweit agierenden Systemair-Gruppe gewechselt. Im Unternehmen für Kälte,- Klima- und Lüftungstechnik ist er als Group Compliance Director nun für die Einhaltung aller Richtlinien und Regularien der produzierenden Systemair-Standorte innerhalb Europas verantwortlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Harald Rudelgass ist bereits seit 1998 für die Systemair aktiv. Im Laufe seiner nun 24-jährigen erfolgreichen Tätigkeit, ist Rudelgass mit dem Unternehmen gewachsen und hat stets zur Weiterentwicklung des Systemair-Standorts in Windischbuch beigetragen. Nachdem Rudelgass jahrelang seine Kenntnisse als technischer Leiter der GmbH einbrachte und bereits auf Konzernebene den Bereich Public Affairs für Ventilatoren und Wohnraumlüftung übernahm, wechselte der 51-Jährige nun vollständig auf Konzernebene.

Bahntechnik in Berlin

Harald Rudelgass wechselt auf die Konzernebene. © Systemair

Als Group Compliance Director verantwortet er seit dem 1. Januar 2022 die Einhaltung aller gesetzlichen Richtlinien und Regularien der produzierenden Systemair-Standorte. Rudelgass gab in diesem Zuge nach 14 Jahren auch seine Verantwortung für die in Berlin ansässige Fertigungsstätte für Bahnventilatoren direkt an Stefan Fischer, den Geschäftsführer der Systemair GmbH, ab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Bereich Bahntechnik ist eine eigenständig aktive Abteilung innerhalb der GmbH, welche auf Lüftungsanwendungen in Schienenfahrzeugen spezialisiert ist. „Mit dem Bereichsleiter Michael Torney wird das Berliner Fachteam rund um die Bahntechnik mit der Unterstützung von Stefan Fischer weiterhin gut aufgestellt sein und sich um alle Kundenbelange kümmern“, äußert sich Rudelgass zufrieden.

Erfolgsgeschichte fortschreiben

„Mit unserer Erfolgsgeschichte in Berlin werden wir auch in den nächsten Jahren alle Möglichkeiten ausschöpfen, effiziente und nachhaltige Systemlösungen für den Schienenverkehr anzubieten und weiterzuentwickeln“, freut sich Stefan Fischer auf die nun direktere Zusammenarbeit mit dem Team. sya