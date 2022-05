Schwabhausen. Die Theaterfreunde sind mit dem Stück „Gwellt oder gmesst – wie Bokschberch zu Schwahausche kumme is“ zu erleben.

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause zieht es die Laiendarsteller auf die Bühne zurück. Ein Zwei-Akter an der frischen Luft ist entstanden. Das Freiluft-Theaterstück von Jörg Appel dreht sich um die Eingemeindung von Schwabhausen in die Stadt Boxberg zu Beginn der 1970er Jahre. Nicht alle Einwohner waren mit einem Hurra dabei. Es gab Befürworter und Gegner, die sich jeweils das Für und Wider der geplanten Eingemeindung unter die Nase rieben. Auch ging es im Vorfeld um die Namensgebung der zukünftigen Stadt. Manche Gemeinden wollten unbedingt nach Boxberg, andere lieber nach Lauda. Alles gipfelte in einem ominösen Brief, der kurz vor der Abstimmung an der Tür vom „Milchhäusle“ hing.

Zu sehen ist das Stück am Samstag, 21. Mai, um 19 Uhr, am Sonntag, 22. Mai, um 19 Uhr, am Mittwoch 25. Mai, um 18.30 Uhr, am Samstag, 28. Mai, um 19 Uhr und am Sonntag, 29. Mai, um 19 Uhr auf der Terrasse des Dorfgemeinschaftshauses. Der Eintritt ist frei , eine Spendenkasse steht bereit. Für Bewirtung ist gesorgt.

Bei schlechtem Wetter fallen die Vorführungen aus. pm