Gute Bildung gelingt nur mit den Eltern

Odenwald-Tauber. Für eine gelingende Lebens- und Bildungsbiografie braucht es Zusammenarbeit und Beratung mit Eltern: Mit dieser Überzeugung veranstaltete der Bezirksfachausschuss Bildung NW zu einer Videokonferenz „Übergänge und kritische Lebensereignisse im Lebenslauf – Übergänge in der frühen Bildung“.

Referenten waren ausgewiesene Experten: Professor Dr. Thorsten Bührmann, Professor für Sozialwissenschaften und Forschungsmethodik Family, Child und Social Work, an der University of Applied Sciences and Medical University Hamburg, Professor Dr. Thomas Riecke-Baulecke, Präsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung sowie Dr. Alexander Becker MdL, Arbeitskreisvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg für Kultus, Jugend und Sport.

Professor Dr. Bührmann stellte Ergebnisse seines Forschungsprojekts „Eltern ins Boot holen“ (www.arbeitsagentur.de/datei/eltern-ins-boot-holen_ba146732.pdf) vor, das die Phasen des Übergangs von Jugendlichen in das Berufsleben untersucht und er belegte eindrucksvoll die Rolle der Eltern. In der elterlichen Unterstützung, sei sie direkt im Sinne eines familiären Miteinanders oder implizit als Prägung durch die Sozialisation geleistet, liegen wichtige Wirkfaktoren für einen erfolgreichen beruflichen Übergang. Die Tatsache, dass sich Eltern durch eine große Heterogenität auszeichnen, lässt Bührmann eine breite, bedürfnisorientierte Elternarbeit einfordern. Eltern, die in der Regel wenig Zeit investieren wollen oder können, die sich vertiefte Information wünschen, die sich mit anderen vernetzen wollen, die mehr Ansprache und Unterstützung brauchen, die sich aktiv einbringen wollen, die aktive mit ihren Kindern an einer Thematik arbeiten wollen, usw. brauchen unterschiedliche Formen des Kontakts und des Engagements. Als Beispiele werden vorgeschlagen: Elternkompetenzkartei, Elterncafé (auch digital und mehrsprachig), Infostand und persönliche Begegnung bei einem Fußballturnier und vieles mehr

„Eltern als meist wichtigste Personen im Leben eines Kindes, haben einen beträchtlichen Einfluss auf die schulische und berufliche Biografie. Wir müssen sie zur passenden Zeit und auf die passende Weise in den schulischen Weg ihres Kindes einbinden.“, so Dr. Manuel Agostini, Co-Vorstitzender des Bezirksfachausschusses. Dies sei eine Chance sozialer Ungerechtigkeit und ihrem Einfluss auf den Bildungserfolg entgegenzutreten.

Professor Dr. Riecke-Baulecke unterstrich: „Elternarbeit ist gerade mit Blick auf die Beherrschung der Deutschen Sprache, für regelmäßiges Lesen, Schreiben und Sprechen wichtig.“ Die frühkindliche Bildung sollte allerdings noch mehr in den Blick genommen werden.

Dr. Becker betonte den Zusammenhang zwischen erfolgreichen Übergängen in die Schule und der Elternarbeit. Wichtig sei hier auf Empfehlungen der Wissenschaft zu hören und zugleich Mindeststandards sicherzustellen. Die Überarbeitung des Orientierungsplans für die Kindertagesstätten sowie das Forum Frühkindliche Bildung seien wichtige Säulen für die Weiterentwicklung der Frühkindlichen Bildung und ihrem Zusammenhang mit der schulischen Bildung.

In der Diskussion wurde Bührmann gefragt, ob seine Forschung nicht auf die Problematik der hohen Abbrecherquoten in den Lehramtsstudien übertragbar wäre. Professorin Roebe betonte indes die veränderten Lebensbedingungen von Eltern und Kindern in der digitalisierten Welt. Diese geltet es, in den Blick zu nehmen. Es sei nicht hinreichend, vor allem die Defizite der Kinder wahrzunehmen und diese auszugleichen versuchen. Vielmehr bräuchten Kinder eine Schule, in der „man Bildung mit Kindern erleben“ könne. Dies verbinde Elternhaus und Schule und lässt Eltern als Bildungspartner gewinnen. Somit sind Übergänge immer wieder neue Anfänge, die Vergangenes beschließen und Zukunft öffnen.

„Es kommt auf einen guten Anfang und ein gutes Ende an. Dazwischen ist ein Miteinander aus Familie und Gesellschaft. Wir wollen eine Elternarbeit, die allen Eltern die Hand reicht.“, so Dr. Renate Heinisch, Vorsitzende des Bezirksfachausschusses.