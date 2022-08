Grünkernfest am ersten September-Wochenende

Kupprichhausen. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet in diesem Jahr wieder das traditionelle „Kupprichhäuser Grünkernfest“ statt – und zwar am 3. und 4. September. Seit über vier Jahrzehnten ist dieses Fest für alle Freunde des Grünkerns – aber auch von herzhafter fränkischer Hausmannskost – ein fester Bestandteil im Festkalender der Region. So dreht sich am ersten Septemberwochenende in Kupprichhausen wieder alles ums Thema „Grünkern“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht einfach waren die Festvorbereitungen, so die Verantwortlichen, zumal Corona stets ein Risikofaktor für die Durchführung der Festveranstaltung war. Um dem stets starken Andrang am Samstag und Sonntag Herr zu werden und dem Coronaschutz Rechnung zu tragen, wird es in diesem Jahr ein zusätzliches Gästezelt auf dem angrenzenden Trainingssportplatz geben. Hierdurch ist es möglich, im Dorfgemeinschaftshaus mehr Raum für den Speise- und Getränkeservice zu bieten und den organisatorischen Ablauf weiter zu verbessern.

Traditionsgemäß ist Feststart am Samstag um 18 Uhr. Der traditionelle Bieranstich erfolgt um 19 Uhr – mit Bürgermeisterin Heidrun Beck und Grünkernkönigin Annika Müller. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Samstagabend die Musikkapelle Kupprichhausen. Neben dem reichhaltigen Getränkeangebot, darunter Dinkelbier, gibt es am Samstagabend Kesselfleisch und Schlachtplatte sowie die bekannten Grünkernküchle (auch vegetarisch), Grünkernburger, fränkische Bratwürste, Bauernvesper sowie Hausmacher Wurst in Verkauf.

Mit dem gemeinsamen Frühschoppen um 10.30 Uhr startet das Fest am Sonntag. Mittagstisch ist ab 11 Uhr, wobei die fränkische Grünkernsuppe und der Grünkernrollbraten als besonder Spezialitäten auf dem Speisezettel stehen. Ab 12 Uhr bietet die Zelt-Cafeteria Kaffee und eine Kuchenauswahl an.

Auch für das Rahmenprogramm ist an beiden Festtagen gesorgt. So gibt es wieder die Ausstellung der Kupprichhäuser Hobbykünstler, die Holzkunstausstellung sowie die Kinderhüpfburg.

Am Sonntag sorgen die Oldtimer-Schlepperschau sowie die große Legoeisenbahn für weitere Abwechslung. Am Nachmittag gibt es ab 15 Uhr auf dem Trainingsplatzgelände des TSV eine Tanzvorführung der NG-Jugendgarde Oberlauda. Ab 18 Uhr sorgt das „Grünkern-Blech“ des Musikvereins Kupprichhausen für Stimmung. prewe