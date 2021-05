Gründung erfolgt im Gasthaus „Kanne“

Der 100. Geburtstag des VfB Boxberg/Wölchingen wirft bereits seine Schatten voraus.

Boxberg. Ein großes Sportereignis plant der Vorstand des VfB vom 16. bis 18. Juli auf dem Sportgelände in Boxberg. Eingebettet in die Feier des 100. Geburtstages des Vereins, der am 25. April 1921 im Gasthaus „Kanne“ in Wölchingen aus der Taufe gehoben wurde, soll auch wieder das traditionelle Umpfertäler Fußball-Pokalturnier stattfinden. Die teilnehmenden Mannschaften: TSV Schwabhausen/SV Windischbuch 1 und 2, TSV Unterschüpf/TSV Kupprichhausen 1 und 2, SV Uiffingen, TSV Bobstadt/TSV Assamstadt 3 und FC Umpfertal 1 und 2. Das Endspiel findet am Sonntag, 18. Juli, um 19.30 Uhr statt. In einem Einlagespiel treffen bereits um 16 Uhr die Legenden des VfB Boxberg/Wölchingen auf die Ehemaligen aus dem Umpfertal aufeinander.

Kein Festumzug

Allerdings mussten auf Grund der nicht vorhersehbaren Pandemie-Bestimmungen bereits der am Freitag, 16. Juli, geplante Festumzug und die anschließende Tanzveranstaltung mit der Band „Bayernmän“ in der Umpfertalhalle abgesagt werden. Auch das für Ende Juni vorgesehene Festbankett mit Ansprachen und Ehrungen im Sportheim wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wenn wieder mehr Planungssicherheit besteht. Aber es gibt auch Aktionen, die auf jeden Fall stattfinden werden: So ist eine Festschrift „100 Jahre VfB Boxberg/Wölchingen“ in Vorbereitung. Es werden Jubiläums-Shirts „100 Jahre VfB“ angeboten und es wird eine große VfB-Lotterie mit tollen Preisen im Gesamtwert von 5000 Euro veranstaltet. Während der Festtage wird für die Besucher beim Sportgelände ein interessantes Rahmenprogramm geboten und für die Kinder gibt es eine große Hüpfburg. Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ Emil.

Ein Blick in die Vereinschronik des VfB Boxberg/Wölchingen zeigt, dass die ersten Eintragungen bereits von 1919 datieren. In den _Aufzeichnungen heißt es: „Nach dem Ersten Weltkrieg, 1919, tummelten sich hinter der Turnhalle im Tal Boxberger Jugendliche und spielten mit einem Fußball, dem oft die Luft ausging. Als ein Kriegsheimkehrer namens Albert Welz, der in seiner Lehrzeit in Karlsruhe beim dortigen Fußballclub „Südstern“ spielte, eines Abends zuschaute, organisierte er eine Mannschaft und gab Anweisungen, wie Fußball gespielt wird. Damit war der eigentliche Fußballsport in Boxberg ins Leben gerufen. Albert Welz, der später nach Amerika auswanderte, war einer der Gründer und derjenige, der sich voll einsetzte, gegen alle Hindernisse, die von Elternseite und den anderen Vereinen kamen, denn Fußball war auf dem Lande noch nicht gesellschaftsfähig und etwas „Neues“.

Ersten Ball gekauft

Nun wurde aber der erste Ball gekauft. Jeder Spieler zahlte eine Mark. Es waren dies: Albert Welz, Otto Eck, Josef Eck (Schreiner), Josef Eck (Spengler), Ernst Metzger, Karl Keller, Hugo Böhrer, Wilhelm Ries und andere. Eine Mannschaft unter dem Namen: „Fußballabteilung des TV Boxberg“ wurde aufgestellt. Von den Sportfreundinnen Hilda und Rosa Welz wurden Bänder auf die Hemden genäht, denn an Trikots war noch nicht zu denken. An Ostern 1920 stieg das erste Spiel in Boxberg gegen Frankonia Eubigheim, in deren Mannschaft fast ausschließlich Studenten aus Heidelberg standen, welche in Neidelsbach freiwilligen Arbeitsdienst leisteten. Schiedsrichter war der Ratsschreiber Emil Hofmann.

Die Mannschaft von Boxberg spielte in folgender Aufstellung: Karl Steger, Max Thoma, Jakob Schaible, Hermann Frei, Otto Preis, Fritz Welz, Fritz Schmitt, Otto Eck, Albert Welz, Wilhelm Geilsdörfer, Hermann Pers.“

Am 25. April 1921 löste sich die Fußballabteilung vom TV Boxberg. Der VfB Boxberg/Wölchingen wurde gegründet.

Im Jubiläumsjahr 2021 zählt der Verein 421 Mitglieder, davon 116 Jugendliche. Den Vereinsvorstand bildet das Dreiergremium mit den Brüdern Markus und Jochen Oertel zusammen mit Goran Grujic. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Verein zu einer tragenden Säule im Vereinsleben der Kernstadt Boxberg.

Zahlreiche große Vorhaben wurden realisiert, von denen hier beispielhaft nur der Bau und die Einweihung des neuen Sportplatzes 1972 und zehn Jahre später die Einweihung der in den letzten Jahren komplett in Eigenleistung renovierten historischen Turnhalle (heutiges Sportheim) von 1907 erwähnt sein sollen.

Dem VfB Boxberg/Wölchingen gehören neben der Fußballabteilung auch die Radlergruppe, die Abteilung Volleyball, die Faschingsgruppe und die AH-Frauengruppe an. Auch die Boxberger Senioren treffen sich auf Initiative des VfB-Ehrenpräsidenten Alois Böhrer seit vielen Jahren regelmäßig zu ihrem „Rentnertreff“ im Sportheim. Die Räumlichkeiten sind auch sehr beliebt zur Durchführung von Familienfesten wie Geburtstagsjubiläen, Hochzeiten oder Feiern zum „Weißen Sonntag“.

Herausragende Erfolge

Zu den herausragenden sportlichen Erfolgen der Fußballer zählen die beiden Kreispokalsiege in den Jahren 1999 und 2005, der Aufstieg der ersten Mannschaft 1994 in die A-Klasse und ein Jahr später der Aufstieg in die Kreisliga.

Seit dieser Zeit spielt die „Erste’“ in der Kreisliga, der höchsten Klasse des Fußballkreises Tauberbischofsheim. Dreimal versuchte man in dieser Zeit auch vergeblich, über Relegationsspiele den Aufstieg in die Landesliga.

Im Dezember 2017 wurde im Boxberger Schulzentrum aus dem VfB Boxberg/Wölchingen und dem TSV Schweigern heraus der 1. FC. Umpfertal 2018 gegründet und der Zusammenschluss des Spielbetriebes zwischen diesen beiden Vereinen beschlossen. Heute spielen noch drei Jugendmannschaften unter der Vereinsbezeichnung VfB Boxberg/Wölchingen.