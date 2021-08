Großes Engagement hervorgehoben

Kupprichhausen. Mehr als drei Jahrzehnte war Klaus Hellinger im Führungsteam der Vereinsgemeinschaft Kupprichhausen aktiv – und wurde jetzt im Rahmen einer Feier verabschiedet. Als Vorstandsmitglied der Chorgemeinschaft war er bis 2018 aktiv in das Team eingebunden und danach noch in beratender Funktion tätig. Doch krankheitsbedingt musste er zwischenzeitlich auch dieses ehrenamtliche Engagement aufgeben – mit großem Bedauern, wie Heinz Weber als Sprecher der Vereinsgemeinschaft, feststellte.

Beispielhaft sei sein Engagement, wobei Organisationstalent und akribische Dokumentationen bei Veranstaltungen stets unvergleichlich waren und als große Hilfe bei den Veranstaltungen und Aktionen dienten. Doch darüber hinaus sei Klaus Hellinger stets an vorderster Front dabei, wenn es darum gegangen sei, Veranstaltungen im Dorf, im Verein sowie der Dorf- und Vereinsgemeinschaft durchzuführen. Vieles sei durch die Vereinsgemeinschaft in diesen mehr als drei Jahrzehnten bewegt worden, wozu Klaus Hellinger seinen Beitrag geleistet habe – allem voran das Grünkernfest, dessen Durchführung seine Handschrift trage. Auch die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses und dessen Ausstattung und Nutzung für die Dorf- und Vereinsgemeinschaft seien ihm stets ein großes Anliegen gewesen. Doch auch bei Aktionen der Dorf- und Vereinsgemeinschaft wie Dorffasching, Oster- und Erntebrunnen in der Ortsmitte, Einrichtung und Verwaltung des zentralen Vereinslagers im ehemaligen Voba-Gebäude und vielem mehr sei Hellinger stets an vorderster Front mit dabei gewesen.

Wichtig seien für Klaus Hellinger stets die Gemeinschaft und das Miteinander gewesen, was Heinz Weber im Namen der Vereinsgemeinschaft besonders hervorhob. Dank sagte er auch seiner Ehefrau Gertrud, die ihn während dieser langen Zeit des ehrenamtlichen Engagements unterstützt habe.

Auch Ortsvorsteherin Karin Körner lobte das Engagement von Klaus Hellinger und dessen Ehefrau in der Dorf- und Vereinsgemeinschaft. Sie koordiniert und leitet derzeit diesen Zusammenschluss. An Klaus Hellinger überreichte sie als Anerkennung ein Wein- und Geldpräsent und an Ehefrau Gertrud ein Blumengebinde. prewe

