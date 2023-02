Großer Narren-Bahnhof zum Abschied

Boxberg. Es war eine Überraschung nicht nur für die Gäste des Narrhalla-Unterhaltungsabends als Erika Schlesinger beim Finale verkündete, dass die vier Verdiente und bewährte Mitglieder des Narrhalla- Führungsteams aus ihren Ämtern und Funktionen ausscheiden. So werden Präsident Gerd Schlesinger, sein Stellvertreter Ralf Dittmann , Schriftführerin Bernadette Häring und Kassiererin Alexandra Schäfer in der Zukunft nicht mehr den Narrhalla- Führungsteam zur Verfügung stehen. Großes Bedauern, doch auch Verständnis bei der Narrhalla. Dass dies nicht aber sang und klanglos über die Bühne gehen kann, da war man sich bei der Narrhalla aber auch schnell einig. Doch wie ein passender Abschied? Was wäre besser als dieses Finale beim Unterhaltungsabend. Und so reifte der Entschluss,ohne das Wissen der Betroffenen, diese Gelegenheit für ein den Abschied und ein besonderes Danke zu nutzen. Und die Überraschung war gelungen. Erstaunen bei den „Verdienten Vier“ als Erika Schlesinger die Gelegenheit des Finales nutzte und die Vier vor die großen Kulisse, des Finales begleitet von großem Beifall, in die vordere Front der Aktiven auf die Bühne holte. Doch so einfach Danke und auf Wiedersehn sagen, das geht bei der Narrhalla und einer solchen Verabschiedung schon gar nicht. Man hatte sich für diese Anlass schon etwas Besonderes ausgedacht. Rudi Dörr vom Elferrat der Narrhalla hatte es übernommen, die Verdienste alles Vier noch einmal besonders zu würdigen. „Wir der Elferrat , der Jungerlferrat , die Elwetritschefänger, die Rot-Gold-Garde, die Silberfunken, die Roten Mini-Funken und der ganze Rest der Narrhallafamilie und all unsere Fans sagen Dankeschön für euer ehrenamtliches Engagement und Einsatz in den vergangenen Jahren: Alexandra Schäfer für sechs Jahre als Kassiererin, Ralf Dittmann für zehn Jahre als zweiter Vorsitzender. Bernadette Häring für 20 Jahre als Schriftführerin und Gerd Schlesinger für sagenhafte 23 Jahre als Vorsitzender.“

Begleitet von einem kräftigen Tusch der Big Band, einem riesigen Applaus der Akteure des Abends und der Gästeschar überreichte er ihnen jeweils einen Blumenstrauß verbunden mit dem Wunsch, dass sie auch weiterhin der Narrhalla treu zu bleiben und sie noch viele schöne gemeinsame erleben können.

Schon im Vorfeld des Finales hatte man im Saal und bei den aktiven Fähnchen mit dem Wort „Danke“ verteilt. Nicht ohne Grund. Denn Erika und Susi von den Elwetritschefängern hatte noch zu den Danke-Fähnchen ein Danke-Lied verfasst und im Saal verteilt. Dann war es soweit und der Liedrefrain „Wir sagen Dankeschön, für viele Jahre als Vorstand, wir zollen euch heut Anerkennung und Respekt für Euer Tun, Was ihr geleistet habt, viele Jahre, viele Jahre als Vorstand, das war genial und einfach super, alles für unseren Verein“, war das gesungenen Dankeschön an die vier ausscheidenden Vorstandsmitglieder, die ihre Überraschung und Ergriffenheit nicht verbergen konnten.

Doch noch ist man im Amt und Präsident Gerd Schlesinger und sein Vize Ralf Dittmann brachten auch das außergewöhnliche Finale 2023 mit dem Dank an alle Aktiven auf und hinter der Bühne sowie an das Publikum r gewohnt s uverän zu einem gelungenen Abschluss. prewe