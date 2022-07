Gratis-Eis für Kids

Uiffingen. Zur 15. Generalversammlung kam der Kindergartenförderverein der evangelischen Einrichtung im Pfarrrhof in Uiffingen zusammen. Neben den üblichen Regularien wie Bericht der Vorsitzenden Sabrina Hemmrich, Kassenbericht von Julia Nitsche und Entlastung, hielt der Verein Rückblick und Ausblick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle waren sich einig, dass die Laternenlaufaktion „to go“ eine gute Idee war. Denn im November 2021 gingen die Coronazahlen wieder steil bergauf. Da nahm die Bevölkerung das Angebot familienweise durch den Ort Laterne zu laufen gerne an und verköstigte sich mit dem gebührenden Abstand am Verkaufsstand des Kindergartenfördervereins. Derzeit hat der kleine aber agile Verein 50 Mitglieder. Für die weitere Mitgliederwerbung will das Team einen Flyer erstellen. Die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von fünf auf zehn Euro wurde einstimmig beschlossen.

Als nächste Aktion hat der Vorstand einen Eiswagen bestellt. Am 29. Juli, zum Start der Sommerferien, wird das Eismobil um 11 Uhr an den Brunnen in Uiffingen fahren. Alle Uiffinger Kinder bekommen eine Kugel Eis umsonst.