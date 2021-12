Gewappnet für anstehende Aufgaben

Gut gerüstet blicken die Freiwilligen Feuerwehren Boxberg und Ahorn in die Zukunft. Dies zeigte sich beim Appell zum Abschluss des zweiten Truppmannlehrganges am Feuerwehrgerätehaus in Schweigern.

Boxberg/Ahorn. Nachdem bereits im Juli 23 Feuerwehrleute aus beiden Kommunen im Rahmen der Grundausbildung ihren Truppmannlehrgang, Teil eins, erfolgreich abgeschlossen hatten, wurde aufgrund der guten Resonanz und der hohen Nachfrage aus den einzelnen Abteilungswehren ein weiterer Truppmannlehrgang, Teil eins, von der Stadtfeuerwehr Boxberg angeboten und durchgeführt.

Sechs Wochen vorbereitet

29 Aktive, drei Frauen und 26 Männer, hatten sich in den sechs davorliegenden Wochen intensiv vorbereitet. In 99 Unterrichtsstunden übten die Teilnehmer unter Regie der beiden Ausbildungsleiter Ralf Dittmann und Edgar Wunsch mit ihren Ausbilderteam Gerd Schlesinger, Manuel Größlein, Benjamin Reznicek, Jonas Hefner, Adrian Baumann und Tobias Britsch die Grundlagen für Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Rettung, Erste Hilfe und Sprechfunk. Mit Erfolg, denn alle Teilnehmer nahmen beim Lehrgangsabschluss aus der Hand von Kreisbrandmeister Andreas Geyer und Lehrgangsleiter Ralf Dittmann ihre Urkunden in Empfang.

Erfreut über Resonanz und Erfolg dieses Truppmannlehrganges zeigte sich Stadtkommandant Harry Schroth beim Lehrgangsabschluss, zu dem er seinen Kommandantenkollegen aus Ahorn, Tobias Gehrig, Kreisbrandmeister Andreas Geyer sowie Boxbergs Bürgermeisterin Heidrun Beck und Ahorns Schultes Benjamin Czernin begrüßte. Dank sagte er den Aktiven für ihren Einsatz und den erfolgreichen Abschluss nach 99 intensiven Lehrgangsstunden sowie den Leitern Ralf Dittmann und Edgar Wenisch mit ihrem Ausbildungsteam für ihren beispielhaften Einsatz bei der praktischen und theoretischen Ausbildung.

Es war keine leichte Aufgabe, so Lehrgangsleiter Ralf Dittmann in seinem Resümee. Waren doch aufgrund der Pandemie besondere strenge Hygienemaßnahmen wie Fiebermessen, Impfstatus, Maskenpflicht und Schnelltestung zu beachten. Für alle Beteiligten galt hierbei die 3G-Regel.

Anerkennung gezollt

Lob und Anerkennung zollte er den Teilnehmern für Übungsfleiß, Ausdauer und persönlichen Einsatz. Allen Teilnehmern wünschte er eine erfolgreiche, sichere und unfallfreie Arbeit und Zukunft in ihren Abteilungswehren. Ahorns Kommandant Tobias Gehrig beglückwünschte die Feuerwehrler zum bestandenen Truppmannlehrgang ebenfalls. Glückwünsche gab es auch von Heidrun Beck und Benjamin Czernin. Sie unterstrichen die Bedeutung der Wehren in ihren Gemeinden und lobten den ehrenamtlichen Einsatz der Aktiven.

Es sei nicht selbstverständlich, so viel Freizeit und Einsatz für das Ehrenamt zum Schutze der Mitmenschen aufzubringen. Auch unterstreiche dieser Lehrgang nicht nur das gute Miteinander im Feuerwehrwesen beider Kommunen, sondern sei auch ein leuchtendes Beispiel für eine gut funktionierende kommunale Zusammenarbeit.

Anerkennung für die Lehrgangsteilnehmer, das Ausbilderteam sowie die Führungsverantwortlichen der Wehren aus Boxberg und Ahorn gab es von Kreisbrandmeister Andreas Geyer. Dass 2021 zwei Truppmannlehrgänge, Teil eins, mit mehr als 50 Teilnehmern aus den Wehren von Boxberg und Ahorn durchgeführt worden seien, zeige, welch große Bedeutung man der Ausbildung in den einzelnen Abteilungswehren beimesse.

Solide Ausbildung

Eine solide Feuerwehrgrundausbildung sei nicht nur Basis für den Feuerwehreinsatz, sondern auch Grundlage für die persönliche Sicherheit und weitere Lehrgänge im Feuerwehrwesen. Mit dem Wunsch auf eine weitere, sichere und unfallfreie Tätigkeit in den Wehren und erfolgreiche Zukunft überreichte er den Lehrgangsteilnehmern ihre Abschluss- und Ernennungsurkunden.

Die Urkunden erhielten: Mario Horwarth (Abteilung Boxberg/Wölchingen), Hannes Knörzer, Nico Scherer, Gregor Knörzer (Abteilung Epplingen); Jonas Kilian, Lukas Baumann (Abteilung Kupprichhausen); Wolfgang Blaßdörfer, Susanna von Dewitz (Abteilung Lengenrieden); Toni Herrmann (Abteilung Schwabhausen); Felix Behr, Jannick Göller, Sascha Baumert (Abteilung Oberschüpf); Leon Herm, Marvin Fränzel, Lara Fahrbach, Benjamin Breier, David Bachert (Abteilung Schweigern); Sebastian Morgenstern (Abteilung Unterschüpf); Marvin Ernst (Abteilung Uiffingen); Jörg Schneider, Jens Göbel, Björn Sudler, Marcel Rumm (Abteilung Windischbuch); Kira Sophie Heckmann, Bastian Keppner (Abteilung Schillingstadt); Matteo Simonides, Johannes Frodl, Felix Englert, Joachim Hefner (Abteilung Eubigheim).