Im zweiten Wahlgang trete ich erneut als parteiunabhängige Kandidatin mit großer Motivation und Leidenschaft an, um zu Ihrer Bürgermeisterin gewählt zu werden. In der ersten Runde haben mir die Bürgerinnen und Bürger bereits mit einem Votum von 43,91 Prozent (1715 Stimmen) ihr Vertrauen geschenkt. Dieses Ergebnis motiviert und ist Ansporn.

Nun kommt es noch einmal entscheidend auf die Stimme der Bürgerinnen und Bürger an. Gehen Sie auch diesmal zur Wahl. Machen Sie von Ihrem Mitbestimmungsrecht Gebrauch.

Heidrun Beck. © Studio 2

Mit meinem Fachwissen und meiner Unternehmenserfahrung möchte ich mich für Sie und vor allem gemeinsam mit Ihnen für die Gemeinde Boxberg einsetzen. Nur gemeinsam können Ideen wachsen, Kräfte gebündelt werden und Boxberg aufblühen. Die 13 Ortsteile der Gemeinde sind dabei so individuell wie charmant und jedes Einzelne wesentlich für die gesamtheitliche Entwicklung der Gemeinde. Lassen Sie uns jeden einzelnen Stadtteil stärken und dabei den Blick aufs Ganze nicht verlieren. In den vergangenen Wochen habe ich sehr viel Unterstützung erleben dürfen. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Gleichzeitig konnte ich erfahren, was Sie als Bürger der Gemeinde Boxberg bewegt.

Sie wünschen sich eine ehrliche und verlässliche, parteiunabhängige Bürgermeisterin und legen besonders Wert auf Kontinuität Ihres Stadtoberhauptes. Diese Kontinuität möchte ich Ihnen bieten und sehe das von mir angestrebte Amt der Bürgermeisterin nicht als Karriereschritt, sondern als das angestrebte Ziel. Gerne möchte ich für Sie und mit Ihnen langfristig zusammen arbeiten. Ich würde mich freuen bei Ihnen – gleichzeitig in meiner Heimat – ankommen zu dürfen.

Lassen Sie mich die vor uns liegenden Herausforderungen anpacken und Boxberg bewegen.

Schenken Sie mir am 28. März Ihre Stimme und darüber hinaus Ihr Vertrauen.