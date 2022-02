Geringer Verlust eingeplant

Boxberg. Einstimmig hat der Gemeinderat Boxberg in seiner Sitzung am Montag den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 sowie die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2025 beschlossen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung beschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2022 sieht Einnahmen und Ausgaben von 2 078 000 Euro vor. Davon entfallen auf den Erfolgsplan Erträge und Aufwände von jeweils 1 222 000 Euro sowie auf den Vermögensplan 856 000 Euro.

Im Wirtschaftsjahr erwarte der Eigenbetrieb Erträge aus dem Verkauf von Wasser von 1 112 000 Euro, berichtete Stadtkämmerer Jürgen Kilian. Bei der Berechnung der Umsatzerlöse habe man eine verkaufte Wassermenge von 440 000 Kubikmeter kalkuliert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für den Bezug an Fremdwasser von den Zweckverbänden Bodensee-Wasserversorgung (BWV) und „Jagsttalgruppe“ wurden insgesamt 337 000 Euro eingestellt. „Wir gehen davon aus, dass von der BWV circa 316 000 Kubikmeter und von der Jagsttalgruppe etwa 125 000 Kubikmeter Wasser bezogen werden“, erklärte Kilian. Es werde mit einem Verlust von 55 000 Euro gerechnet.

Als Investitionen sind vorgesehen: Versorgungsleitungen Baugebiet „Leimengrube“ in Unterschüpf 130 000 Euro, Versorgungsleitungen im Gewerbegebiet „Klinge“ in Windischbuch 300 000 Euro, Versorgungsleitungen im Zuge der Erweiterung des Baugebietes „Im Grund III“ in Schwabhausen 50 000 Euro sowie Erneuerung der Steuerung im Hochbehälter Unterschüpf und Heßbachhöhe 200 000 Euro. Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 105 000 Euro einplant. pdw