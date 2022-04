Generationswechsel im Vorstand beim Musikverein Unterschüpf

Unterschüpf. Nach drei Jahren Pause fand nun wieder die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Unterschüpf (MVU) im Gasthaus „Zum Adler“ statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Martin Schindler folgte das Totengedenken. Schindler bedankte sich beim Vorstandsteam für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahremit Mit dem im Vereinsjahr 2019 Erreichten sei sehr zufrieden, bis dann Corona alles auf fast Null fuhr. Er freut sich, dass jetzt wohl wieder etwas Normalität eintritt. Besonders stolz sei er auf die gute Kameradschaft und den Zusammenhalt bei den Musikern, gleichzeitig bedankte er sich bei den vielen helfenden Händen der passiven Mitglieder.

Ein wichtiger Punkt waren die Ehrungen für die Jahre 2019, 2020 und 2021 sowie der Ehrungen durch den Blasmusikverband. In erster Linie waren es Ehrungen langjähriger Aktiver, die das Vereinsschiff nun in ihren gewählten Ämtern verlassen wollen. Der zweite Vorsitzende Dieter Zimmermann spielt über 40 Jahre Musik, war neun Jahre Jugendleiter, Musikausbilder und seit 2016 stellvertretender Vorsitzender. Der Musik selbst will er treu bleiben mit seiner Posaune und dem Bariton.

Der neugewählte Vorstand des Musikvereins Unterschüpf mit Bürgermeisterin Heidrun Beck (rechts) und den Ortsvorstehern Rainer Preis und Stefan Graf (links). © Waltraud Henninger

Als nächstes gab Franzi Kappes als Schriftführerin ihr Amt ab, bleibt aber als Sängerin erhalten. Jugendleiter Achim Rieger, insgesamt 24 Jahre in dieser Funktion, stellte sein Posten auch zur Verfügung, bleibt aber der Musik als Trompeter und Flügelhornspieler treu. Als Ausbilder hatte er große Erfolge, das sehe man an seinen beiden Söhne Tom und Felix.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch die langjährige Sängerin und Kassenprüferin Heike Sack wurde verabschiedet. Ein Urgestein im Musikverein ist Werner Wild. Als Aktivensprecher, zweite Vorsitzende, Beisitzer, war er ununterbrochen 44 Jahre in der Vorstandschaft des MVU tätig. Seine Anfänge gehörten der Klarinette, bis er dann 1964 aufs Horn umstieg, was er auch weiterhin spielen möchte. Er war somit 58 Jahre aktiv in vielen Bereichen zu finden, eine Einmaligkeit, so Martin Schindler. Außerdem gehört Werner Wild seit Jahren immer zu den Probefleißigsten und ist immer dabei, wenn Arbeitseinsätze angesagt waren. Ihm gebühre besonderer Dank. Dafür bekam er besonderen Applaus. Ihm und allen zu Verabschiedeten dankte der Vorsitzende für ihren tolle Teamgeist und ihr stete Mithilfe bei allen Veranstaltungen.

Aus ihren Ämtern verabschiedet (von rechts): Heike Sack, Vorsitzender Martin Schindler, Achim Rieger, Werner Wild und Franziska Kappes. © Waltraud Henninger

Nach der Entlastung durch die Versammlung, die Bürgermeisterin Heidrun Beck beantragt hatte, lobte die Rathaus-Chefin alle ehrenamtlich Tätigen und Musiker für ihre hervorragende Arbeit zum Wohle der Kulturlandschaft des Schüpfergrundes und darüber hinaus.

Die Berichte der einzelnen Abteilungen waren geprägt von Ereignissen, die sich besonders im letzten Jahr in kleinerem Rahmen hielten, wie Schriftführerin Franzi Kappes erwähnte. Trotzdem summierten sich die Veranstaltungen wie Feste, Feiern und Probenwochenenden, Ausflug nach Seeth-Ekholt und dem Weinfest 2019 und damals noch relativ vielen Auftritten. Dies habe sich dann schlagartig durch Corona geändert. Das einzig Positive war, dass man bei einigen Auftritten im Freien in kleinerer Besetzung spielen konnte.

Mehr zum Thema Infrastruktur LBV-Bäckerei-Filiale jetzt in Unterschüpf Mehr erfahren

Kassiererin Sabine Rieger berichtete trotz weniger Veranstaltungen von einer positiven Bilanz. Die Kassenprüfer Gertrut Schroth und Heike Sack bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der musikalische Leiter Marcel König ist trotz vergangener karger Zeit zuversichtlich für die Zukunft, obwohl man derzeit noch nicht in voller Besetzung ist. So war 2019 die Welt mit 43 Proben und 21 Auftritten noch in Ordnung, dem folgte dann im März 2020 erstmal das Aus. „Die Pandemie hat auch an uns genagt und die Stimmung ist eine andere als vor zwei Jahren“, stellte König fest. Auch seien noch nicht alle an Bord, aber er sei optimistisch. Ähnliche Worte waren von Jugendleiter Achim Rieger zu hören. Er bedankte sich bei seinen Schützlingen für den guten Zusammenhalt und den Erfolgen in den musikalischen Leistungen. Es sei eine intensive und wertvolle Zeit gewesen.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis:

Vorsitzender: Martin Schindler; zweite Vorsitzende: Annalena Graf; Schriftführer: Andreas Winkler; Kassiererin: Sabine Rieger, Vertretung Felix Rieger; Beisitzer: Nico Apfel, Rolf Hettinger, Inge Laboranovitz; Kassenprüfer Gertrud Schroth und Martin Jarosch. wahe