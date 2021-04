Gemeinsamer Finanzpunkt als Lösung?

Anderswo geht es auch. So berichten die FN in ihrer Zeitung vom 9. März unter der Überschrift „Aus Konkurrenten werden Partner“, dass in der Gemeinde Großrinderfeld Volksbank und Sparkasse einen gemeinsamen Finanzpunkt einrichten. Ähnliches ist in der Gemeinde Werbach angedacht. Das wäre auch im Schüpfer Grund für die Gemeinden Unterschüpf, Oberschüpf, Lengenrieden, Kupprichhausen einschließlich Dainbach und Sachsenflur denkbar. Allerdings müssten die verantwortlichen Institute diese Lösung der Zusammenarbeit auch wollen. So hoffen wir, dass im Schüpfer Grund eine Lösung der Zusammenarbeit der Volksbank und der Sparkasse zum Wohle der Bürger und Menschen in diesem Raum gefunden wird.

