Gemeindezusammenschluss zu Boxberg stand 1972 auf des Messers Schneide

Boxberg. Vor 50 Jahren, am 20. November 1972, setzten die Bürgermeister Oskar Stapf, Wilhelm Reichert und Otto Geiselhardt ihren Namen unter den Vertrag über den Zusammenschluss ihrer Gemeinden. Ein historischer Augenblick, der noch wenige Stunden zuvor auf Messers Schneide stand.

Dabei hatte es im März 1972 doch so klar ausgesehen. Die Bürgeranhörungen in Boxberg, Wölchingen und Schweigern hatten ein eindeutiges Ja zum Zusammenschluss ergeben. Die kleineren Ortschaften Angeltürn, Bobstadt, Epplingen, Lengenrieden, Schwabhausen, Uiffingen und Windischbuch hatten sich für die Eingemeindung in die neu zu bildende Stadt entschieden. Einzig Oberschüpf votierte dagegen. Die ehemaligen Gemeinden Unterschüpf und Kupprichhausen gehörten schon seit Juni 1971 zu Boxberg.

Schwierige Namenssuche

Schon die Namenssuche wurde schwierig. Hier zogen die Bürgermeister Stapf und Reichert an einem Strang: Sie wünschten die Beibehaltung des historischen Namens Boxberg, auch weil das jahrhundertelang der Name für den Amtsbezirk war. Geiselhardt plädierte dagegen für einen neuen Namen. Bürger und Schulen sollten sich schließlich an der Namenssuche beteiligen.

Bis Juli waren eine Fülle neuer Namen vorgeschlagen: Frankenstadt oder Umpferstadt, Berglingen oder Neuhausen. Namensgebilde wie Schweigberg, Bockschwölgern, Unterschwölberghausen. Oder Dreistetten, Umpferstetten, Johanniterau, Madonnental - Umpferried, Umpfertal, Umpferland . . . Die Schulen votierten eindeutig für „Boxberg“, ebenso argumentierte der Heimatverein. Der Boxberger Gemeinderat stimmte einmütig für den bisherigen Namen mit der Bezeichnung „Stadt“ und wollte jetzt auch die Hauptverwaltung in Boxberg.

In der Zeitung wurden die Namenskritiker als „kleine Gruppe fanatischer Lokalpatrioten“ heruntergeputzt. Das provozierte heftige Gegenkommentare: „Was ist Boxberg ohne Umland-Gemeinden?“ fragte Bürgermeister Geiselhardt und warf geschichtliche und aktuelle Verdienste Schweigerns in die Waagschale. Erst Schweigern habe die festgefahrene Verwaltungsreform im Umpferraum wieder in Bewegung gebracht. Stets habe man dabei an „Schweigern“ als neuen Gemeindenamen gedacht.

Kurt Gramlich (Wölchingen) und andere kritisierten, der „große Bruder“ Boxberg wolle die Nachbarn Wölchingen und Schweigern de facto jetzt doch eingemeinden. Bei der Bürgeranhörung habe man über „Zusammenschluss“, nicht Eingemeindung abgestimmt.

Im Juli 1972 boten sich drei Fusions-Möglichkeiten an:

Kleinere Großgemeinde „Boxberg“ ohne Schweigern;

Großgemeinde „Boxberg“ mit Verwaltung in Schweigern;

Großgemeinde „Schweigern“ mit Verwaltung in Boxberg.

Der Doppelname „Boxberg-Schweigern“ fand weder in Boxberg noch in Wölchingen eine Mehrheit. Boxberg schlug schließlich die Bezeichnung „Umpferstadt“ mit Verwaltung in Boxberg vor. Dagegen sträubte sich wiederum Schweigern.

Allmählich wurde die kleinere Lösung (Fusion ohne Schweigern) immer wahrscheinlicher. Die versprochenen Zuschüsse würden sich nur um den Anteil Schweigerns kürzen: Mit Schweigern gäbe es 1972 Mehrzuweisungen von über 258 000 Mark, ohne Schweigern knapp 196 000 Mark.

Im September votierte der Schweigerner Gemeinderat mit 5:4 Stimmen erstmals für den Doppelnamen „Boxberg/Schweigern“ und verlangte das Rechnungsamt. „Ansonsten bleibt es bei der Selbständigkeit Schweigerns“, unterstrich Geiselhardt. Stapf entgegnete: „Die Verwaltung sollte bis zur Errichtung eines neuen Rathauses zusammengefasst bleiben“ (30. Oktober 1972) und war zu keinem weiteren Gespräch bereit.

Im November rückte der Zusammenschluss ohne Schweigern näher. Fast in letzter Minute überzeugten Dr. Zerr (Regierungspräsidium Karlsruhe) und Regierungsoberamtmann Friedrich Sohns (Landratsamt Tauberbischofsheim) Boxberg und Wölchingen, beim Zusammenschluss Schweigern das Rechnungsamt zuzugestehen, „soweit es keinen Publikumsverkehr hat“. Am 20. November 1972 abends sollten die Verträge unterschrieben werden. Die Zustimmung des Boxberger Gemeinderats erfolgte einstimmig. Die Wölchinger Ortsvertretung trat um 20 Uhr zusammen. Die Gemeinderäte stimmen alle für die Fusion, Bürgermeister Reichert enthielt sich der Stimme.

Am spannendsten war es in Schweigern. Dort hatten sich die Ortsvertreter binnen weniger Tage mehrmals getroffen. Noch am Vorabend waren sich alle einig, dem Zusammenschluss unter jetzigen Bedingungen nicht zuzustimmen. Aber nach seiner Stuttgart-Reise am 20. November begrüßte Geiselhardt seine Gemeinderäte um 18 Uhr wie umgewandelt. „Der Zug fährt schon, wir können jetzt noch aufspringen, in wenigen Stunden ist es zu spät dafür.“ Gemeinderat Alfred Krieger stellte die gemeinsame Zukunft in den Vordergrund. Gemeinderat Erich Reichert sah dagegen keine Notwendigkeit, „Schweigern für ein Linsengericht zu verkaufen“. Gemeinderat Wolfgang Ruthardt kritisierte Geiselhardt: „Der Bürger steht nicht auf ihrer Seite.“ Die Abstimmung ergab schließlich ein denkbar knappes 4:3 für den Zusammenschluss.

Im Boxberger Amtshaus traf nach der Schweigerner Delegation um 20.45 Uhr auch die Wölchinger Vertretung ein. Bürgermeister Reichert ließ sich von Stadtinspektor Gerhard Metzger extra holen, weil er mit den „Verrätern“ seines Gemeinderates nicht in einem Auto nach Boxberg fahren wollte. Gegen 21 Uhr kam es zum historischen Augenblick: Die Herren Stapf, Geiselhardt und Reichert unterzeichneten den Vertrag zur Neubildung der Stadt Boxberg, bestehend aus den Teilen Boxberg, Schweigern und Wölchingen, wirksam ab 1. Dezember 1972.

Für Schweigern wurde die Ortschaftsverfassung mit Ortsvorsteher und Ortschaftsräten eingeführt; für Boxberg und Wölchingen unterblieb dies. In Boxberg wurde die Verwaltung eingerichtet. Schweigern und Wölchingen erhielten örtliche Verwaltungsstellen mit Sprechzeiten nach örtlichen Bedürfnissen. Schweigern erhielt zudem das Rechnungsamt, „soweit es keinen Publikumsverkehr hat“.

Trauerzug durch Schweigern

Die Emotionen waren damit nicht besänftigt. Am 30. November zog durch Schweigern ein Trauerzug von etwa 25 Personen. Spruchtafeln wie „Schweigern ade“ und „Für ein Linsengericht verkauft“ waren zu sehen, ebenso eine Sarg-Attrappe mit dem örtlichen Gemeindewappen.

Die Lokalpresse freilich begrüßte die Last-minute-Einigung als „glücklichen Abschluss im letzten Augenblick: Nach einem Gegen- und Nebeneinander nun das Miteinander“. Eine Aufgabe, die sich immer wieder neu stellt.